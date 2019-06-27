На Донбассе отец держал на цепи малолетнего сына

Происшествия

Житель Луганской области садил шестилетнего сына на цепь и приковывал его к входной двери. Жуткие методы воспитания обнаружила полиция 27 июня, когда устроила рейд по неблагонадежным семьям, склонным к насилию.

Как сообщил источник «ФАКТОВ» в полиции, отца-изверга выявили в селе Айдар-Николаевка Новоайдарского района. После беседы с горе-родителями оказалось, что сына на цепь они садят регулярно, только за последнюю неделю ребенок несколько раз был прикован к двери. Поводом для наказания семейная пара называла «плохое поведение» мальчика.

Операцию «Безопасное лето» проводят совместно полицейские сектора превенции и служба по делам детей. При выявлении насилия над детьми на место выезжают следователи и руководство отдела ювенальной превенции.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», в Сумской области отец три года держал сына на цепи. А в Ивано-Франковской области мать посадила на цепь сразу двоих детей, но им удалось освободиться.



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