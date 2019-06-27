В столице Туниса совершен двойной теракт

Мир

В четверг, 27 июня, в Тунисе был совершен теракт. Неизвестный устроил два взрыва недалеко от старого города, который ежедневно посещают тысячи иностранных туристов. Сначала террорист подорвал себя возле посольства Франции. Затем прогремел второй взрыв — на парковке перед управлением по борьбе с терроризмом.

Смертник погиб. У здания дипломатической миссии тяжелые ранения получили пять человек — двое полицейских и трое случайных прохожих. Сколько пострадавших на месте второго взрыва, пока не сообщается. Очевидцы рассказывают, что возле посольства на земле валяются оторванные части человеческих тел.

Ответственность за атаку пока никто на себя взял. В Тунисе действует несколько экстремистских группировок. Последний раз крупные теракты были совершены в стране в 2015 году. Две из них были направлены против туристов. Погибли десятки людей. Третья атака была совершена в столице. Ее жертвами стали бойцы президентской гвардии. Были убиты 12 человек. Во всех трех случаях ответственность за теракты взяла на себя группировка «Исламское государство»,

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