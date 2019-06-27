Хрустящие малосольные огурчики: семейный рецепт известного телеведущего

Стиль жизни

Популярный ведущий канала «Украина» Алексей Суханов — известный кулинар. Алексей признается, что научился готовить у своей мамы и бабушки, которые разрешали ему помогать на кухне даже с самыми сложными пирогами. Ранее семейным рецептом простого блюда с «ФАКТАМИ» поделился другой известный телеведущий — Григорий Герман.

— В десять лет я уже мог сам испечь пирожки! — признался «ФАКТАМ» Алексей. — Но самое «вкусное» время в нашей семье наступало с приходом лета. Дома готовили пироги с ягодами, зеленью. Всевозможные запеканки и рагу. Как только в продаже появлялись грунтовые огурчики, мама их солила. Это было мое любимое лакомство — вареная картошка и малосольный хрустящий огурчик. Этим семейным рецептом я пользуюсь до сих пор. Правда, надо запастись терпением — эти огурцы делаются три часа. Но, поверьте, результат того стоит! Лучше всего подойдут обычные грунтовые огурцы — их уже можно купить на ярмарках. Конечно, можно взять и салатные сорта, но они получатся не такими хрустящими.

Ингредиенты рассчитаны на полтора килограмма огурцов: Приправа для моркови по-корейски — 0,5 пачки; сахар — 100 граммов; соль — 50 граммов; уксус 9% — 0,5 стакана; чеснок — 0,5 головки. 1. Моем огурцы под проточной водой. Чтобы убрать горечь, можно замочить огурцы в холодной воде на несколько часов. 2. Помещаем нарезанные на кусочки огурчики в миску. Туда же высыпаем соль, сахар и приправу. Чеснок чистим и выдавливаем. 3. Тщательно перемешиваем все ингредиенты. Добавляем уксус и подсолнечное масло, снова хорошенько перемешиваем и ставим на 3 часа в холодильник. Но лучше все-таки пробовать огурчики на следующий день — они получаются великолепными!



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