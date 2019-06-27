Общество и люди

Что-то новенькое: билеты на поезда в Украине можно будет купить за 60 суток

В Украине с июля можно будет купить билеты на поезд за 60 суток до даты отправления. Напомним, в последнее время от пассажиров, путешествующих по железной дороге, поступает большое количество жалоб на старый подвижной состав и уровень обслуживания в поездах.

Как сообщили в «Укрзалізниці», с 8 июля услуга будет доступна для ряда популярных поездов внутреннего и международного сообщения и беспересадочных вагонов.

Сообщается, что продажа проездных документов с 8 июля за 60 суток до отправления поезда, уже доступна для всех поездов категории «Ночной экспресс» (кроме поездов № ½ Ивано-Франковск — Константиновка, № 10/9 Киев — Мариуполь, № 20/19 Киев — Лисичанск) и поездов международного сообщения со странами Запада, которые формирует «Укрзалізниця».

Услуга доступна на поезда: № 4/3 Запорожье — Ужгород; № 7/8 Киев — Ивано-Франковск; № 7/8 Харьков — Одесса; № 12/11 Киев — Новоалексеевка; № 12/11 Львов — Одесса; № 15/16 Харьков — Рахов; № 17/18 Харьков — Ужгород; № 29/30 Киев — Ужгород; № 26 / 36−25 / 35 Одесса — Львов, Рахов, Пшемысль; № 38/37 Киев — Запорожье; № 51/52 Львов — Вроцлав; № 63/64 Харьков — Киев; № 67/68 Киев — Варшава; № 79/80 Днепр — Киев; № 81/82 Киев — Ужгород; № 89/90 Львов — Пшемысль; № 92/91 Львов — Киев; № 106/105 Одесса — Киев; № 117/118 Киев — Черновцы; № 738/737 Киев — Запорожье; № 749/750 Ивано-Франковск — Киев.

Продажа билетов за 60 дней распространяется и на международные беспересадочные вагоны:

№ 25/382 РИЦ Киев — Кошице, курсирующий в составах поездов 81 / 8861−8862 / 108/30;

№ 21/431, 22/432 Киев — Вена, которые курсируют в составах поездов 749/145/32 519/629 / 140−147 / 628/32 510/146/750;

№ 24/350 Киев — Вроцлав, который курсирует в составах поездов 749 / 51−52 / 750;

№ 24/470 Киев — Бухарест, курсирующий в составах поездов 117/959 / 381−380 / 960/118.

При этом в «Укрзалізниці» отметили, что предварительная продажа билетов на все остальные поезда внутреннего сообщения пока открывается, как и раньше, за 45 суток до даты отправления, скоростные поезда Интерсити + и Интерсити — за 30 суток до отправления поезда.

Предварительная продажа билетов на поезда, курсирующие в направлении Донецкой и Луганской областей, тоже осуществляется за 30 суток до отправления поезда.

Как сообщали «ФАКТЫ», «Укрзалізниця» в очередной раз намерена пересмотреть свою тарифную политику. В стратегии развития компании предусмотрено повышение тарифов на пассажирские перевозки в соответствии с реалиями рынка. Пока же, несмотря на неоднократное подорожание билетов, тариф все еще не сбалансирован.

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