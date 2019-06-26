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Украина

Стало известно о планах "Укрзалізниці" повысить стоимость проезда для пассажиров

15:15 26 июня 2019 35
поезд
Инф. «ФАКТОВ»

«Укрзалізниця» в очередной раз намерена пересмотреть свою тарифную политику. В стратегии развития компании предусмотрено повышение тарифов на пассажирские перевозки в соответствии с реалиями рынка. Пока же, несмотря на неоднократное подорожание билетов, тариф все еще не сбалансирован.

«Корректировка тарифной политики таким образом, чтобы цены на пассажирские перевозки основывались на уровнях спроса и предложения на рынке», — приводит Интерфакс-Украина выдержки из плана развития компании. Документ был подготовлен в рамках процедуры эмиссии еврооблигаций.

Также компания планирует внедрить механизм финансовой поддержки вместо перекрестного субсидирования (когда убытки от пассажирских перевозок покрывают за счет прибыли от грузоперевозок).

Кроме того, планируется открыть частным компаниям доступ к рынку железнодорожных перевозок. Проект закона уже подан в Верховную Раду.

Напомним, на 2019 год были запланированы два повышения цен на билеты в поезда. Следующее должно состояться с 1 октября.

Несмотря на регулярные пересмотры тарифов, пока что условия в поездах далеки от идеальных. Пассажиры жалуются, что каждая поездка превращается в лотерею: никто не дает гарантии, что в поезде будут работать туалет и кондиционер, а крыша вагона не будет протекать.

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