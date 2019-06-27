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Офицер, сопровождавший президента Бразилии на саммит G20, вез с собой 39 кг кокаина
В четверг, 27 июня, в аэропорту Севильи испанская полиция арестовала военного, который входил в группу сопровождения лайнера президента Бразилии Жаира Болсонару, летевшего в Осаку на саммит «Большой двадцатки». 38-летний сержант Мануэль Сильва Родригес пытался провезти с собой 37 пакетов с кокаином общим весом 39 килограммов. Наркотики обнаружили у него в багаже, когда военный самолет приземлился в Севилье для дозаправки.
Болсонару летел другим самолетом. Президентский борт также должен был приземлиться в Севилье, но по неизвестным пока причинам, изменил курс и сел в Лиссабоне. Бразильский президент возмущен инцидентом. Он потребовал провести тщательное расследование и обязал Министерство обороны всячески сотрудничать со следователями.
Пока сержант Родригес содержится под арестом в Севилье. Испанская полиция устанавливает, намеревался он оставить кокаин у них в стране или вез его дальше.
Известно, что Родригес давно служит в элитном подразделении. Это была его 29-я зарубежная поездка. Болсонару — уже третий президент Бразилии, которого сопровождал сержант.
Испанская газета El Pais сообщает, что Родригес вышел из самолета, держа свой багаж в руках. Видимо, он полагал, что его не станут досматривать.
Вице-президент Бразилии Амилтон Моуран заявил, что задержанный был опытным наркокурьером. «Судя по тому, сколько при нем было наркотиков, он не просто купил их на улице и повез с собой. Он был, скажем так, профессиональным наркокурьером», — подчеркнул Моуран.
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