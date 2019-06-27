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Политика

Зеленский резко высказался в адрес Медведчука (видео)

16:53 27 июня 2019 261
Зеленский резко высказался в адрес Медведчука (видео)
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом выполнить решение Международного трибунала по морскому праву и вернуть 24 украинских моряков. Об этом он заявил во время короткого брифинге 27 июня.

«У всех нас есть дети, освободите моряков», — сказал он.

Комментируя анонсированное освобождение четырех украинских пленных, о котором с Путиным договорился один из лидеров партии «Оппозиционный блок-За життя» Виктор Медведчук, Зеленский подчеркнул, что не понимает, как того можно было привлекать к переговорам.

Напомним, в сети появились имена украинцев, которых могут освободить так называемые «власти» «ДНР» и «ЛНР» — Великий Дмитрий Николаевич, 1988 г. р., военный ВСУ, попал в плен 11.09.2016; Веремейчик Яков Петрович, 1986 г. р., военный ВСУ, попал в плен 25.05.2018; Михеев Эдуард Анатольевич, 1964 г. р., гражданский, задержан боевиками 16.10.2017; Горяинов Максим Анатольевич, 1984 г. р., военный ВСУ, попал в плен 22.05.2019.

Их передача Украине должна состояться 27−28 июня.

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