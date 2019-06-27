Названы фамилии пленных украинских бойцов, которых могут освободить боевики

Украина

После того, как стало известно о готовящемся обмене заложниками, в сети появились фамилии украинцев, которых могут освободить так называемые «власти» «ДНР» и «ЛНР». Об этом в Facebook сообщил один из лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Рабинович.

Список пленных, которых должны передать Украине:

Великий Дмитрий Николаевич, 1988 г. р., военный ВСУ, попал в плен 11.09.2016;

Веремейчик Яков Петрович, 1986 г. р., военный ВСУ, попал в плен 25.05.2018;

Михеев Эдуард Анатольевич, 1964 г. р., гражданский, задержан боевиками 16.10.2017;

Горяинов Максим Анатольевич, 1984 г. р., военный ВСУ, попал в плен 22.05.2019.

По словам Рабиновича, украинские пленные вернутся на свободную территорию или сегодня вечером, или завтра утром. О том, кого будут передавать боевикам с украинской стороны и будут ли передавать вообще, не сообщается.

Напомним, последний раз обмен заложниками состоялся 27 декабря 2017 года. По данным СБУ, на подконтрольную территорию Украины вернулись 73 человека. Украина передала на оккупированную территорию 233 заложников.

Как писали «ФАКТЫ», в последнее время уполномоченные по правам человека Украины и России начали более тесный диалог по поводу обмена пленными. Президент Зеленский во время своего первого официального зарубежного визита предложил разблокировать процесс обмена заложниками, который находился в замороженной стадии почти полтора года, для начала хотя бы по формуле 10 на 10 или 15 на 15.

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