Как сэкономить на ремонте: практические советы известного дизайнера (фото)

Стиль жизни

Лето — пора ремонтов. Правда, не всегда хватает времени и средств на кардинальное обновление квартиры. Известный украинский дизайнер интерьеров Жанна Сабурова, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала, как своими силами сделать ремонт в гостиной, сэкономив при этом семейный бюджет (ранее дизайнер открыла секреты уютной кухни).

— Если есть желание что-то изменить в обстановке своей квартиры, то не обязательно начинать большой ремонт, — рассказывает Жанна. — Преобразить пространство можно буквально за пару дней. Самое «посещаемое» место в доме — гостиная, поэтому обновления лучше начинать с нее.

— С чего именно?

— С изменения цвета стен. Перекрасить их можно довольно быстро, и сейчас, когда хорошая погода, стены быстро высохнут. Что касается цвета, то вы никогда не ошибетесь, если выберете светлые тона: белый, серый или кремовый. При этом надо учитывать, что, если из гостиной виден коридор, то и его стены стоит перекрасить в такой же цвет — тогда будет ощущение единого пространства.

— А если хочется наклеить новые обои?

— Это уже сложнее, и, скорее всего, вам придется воспользоваться услугами специалиста. Но, останавливаясь на выборе этого материала, надо помнить, что обои — вещь капризная и с ними нужно обращаться аккуратно. Поэтому многие выбирают вариант, когда обои клеятся лишь на одну стену — зону, которая меньше всего эксплуатируется. Есть вариант использовать обои под покраску. Кстати, у французов этот термин дословно переводится как «бумага для бедных». Потому что в этом случае не надо выполнять дорогие работы по штукатурке, шпаклевке стен. Но минус такого материала — они выдерживают лишь определенное количество окрашиваний.

— Какими еще минимальными средствами можно изменить свой интерьер?

- Обратите внимание на окна. Вернее, карниз, на котором висят шторы. Многие размещают карниз очень близко к краю окна. Но для того, чтобы зрительно поднять потолок карниз нужно вешать к нему как можно ближе. Соответственно, шторы обязательно должны быть в пол, а возможно, и на несколько сантиметров ниже, чтобы лежать красивой волной. Возьмите себе за правило иметь два комплекта штор — зимние и летние. Летом лучше всего будут смотреться льняные. То же касается подушек. Наволочки из велюра стоит спрятать до зимы. А вот яркие хлопковые и льняные украсят вашу гостиную летом. Они не обязательно должны быть одинаковыми, но все же лучше, чтобы совпадали по цветовой гамме. Если вы любите яркие цвета, то их желательно вносить в интерьер при помощи аксессуаров — штор и подушек, которые сразу изменят внешний вид помещения.

— Может, стоит заменить и чехлы на мебели?

— Это достаточно дорогостоящая процедура. Если вы хотите обновить мебель, проще изменить ее расположение. Если позволяют размеры комнаты, то диван и кресло лучше отодвинуть от стены. Как вариант, за диваном можно поставить небольшую узкую консоль, на которую удобно положить книжку, поставить вазу, лампу. Очень хорошо выглядит, когда зона гостиной закольцована.

— Что это значит?

— Когда, скажем, напротив дивана стоит кресло. Либо два кресла напротив друг друга. Мебель размещается как бы по кругу, и это приносит уют. Еще одна немаловажная деталь гостиной — ковер. Чем он больше, тем просторнее кажется комната. Желательно, чтобы ковер даже немного заходил под мебель. Сейчас очень популярны ковры из джута — натурального материала. Кстати, на них сверху можно положить еще небольшой разноцветный коврик. Сейчас в моде 70-е, и, соответственно, актуальны большие ковры из макраме.

— Какое освещение наиболее выгодно смотрится в гостиной?

— Мы все привыкли к тому, что по центру комнаты с потолка должна свисать люстра. Но, признайтесь, не все любят включать яркий свет. Нам хочется прийти домой и расслабиться. В Европе совершенно нормально, когда в квартире нет одного центрального освещения, зато есть множество небольших ламп, расставленных в разных местах. Торшеры, настольные лампы называются светом второго ряда и сейчас все больше входят в моду. Поэтому, докупив торшер, вы легко смените атмосферу в комнате. Изменят ее и живые растения.

— А если кто-то не любит цветы в горшках?

— Всегда можно найти хоть одно растение, которые придется по душе. Мы так устроены, что присутствие в доме кусочка природы нам приятно. Пусть это будет набор маленьких кактусов, но он украсит гостиную. Если в доме уже есть цветы, то лучше всего они выглядят в одной большой плетеной корзине. В ней можно разместить самые разные растения в горшках, меняя их время от времени. Это будет прекрасный элемент интерьера.

— В гостиной вешают зеркала?

— Конечно! Это может быть одно больше зеркало, размещенное вдоль камина или комода, или несколько небольших. Набор декоративных зеркал прекрасно будет смотреться на стене над диваном. Это, кстати, способ расширить пространство.

Самый эффектный и недорогой способ украсить стены — повесить постеры. Вставленные в рамки, они дают отражение света, что тоже увеличивает комнату. Лучше брать черно-белые фотографии, которые идеально вписываются в любой интерьер. Надо помнить, что крупный декор всегда расширяет пространство. Поэтому, если помещение небольшое, лучше покупать крупные люстру, вазы. Даже диван должен быть максимально большим по размеру. Что касается декора, то здесь тоже могут быть свои хитрости. Я часто беру керамические фигурки и перекрашиваю их в новый цвет. Это приятное занятие и возможность выразить свое настроение.

Напомним, ранее Жанна Сабурова открыла «ФАКТАМ» тайны уютной квартиры.

А известный архитектор Сергей Махно, побывавший на крупнейшей выставке дизайна в Европе, рассказал «ФАКТАМ» о новых направлениях и трендах в оформлении интерьеров.



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