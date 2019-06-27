Трагедия под Кобеляками: упавшим паратрайком управлял опытный пилот (фото, видео)

Происшествия

Выяснились некоторые обстоятельства трагического происшествия возле села Подгора близ Кобеляк Полтавской области. Напомним, в четверг, 27 июня, около 5:30 там разбился паратрайк — летательный аппарат, представляющий собой парашют с мотором. Он упал с высоты птичьего полета на поле, где растет подсолнух. Увы, шансов выжить у пилота и пассажира не было.

Паратрайк принадлежал 40-летнему основателю местной еженедельной газеты «Эхо» Сергею Поповичу. У него был большой опыт полетов на аппаратах такого типа. Жители Кобеляк часто — рано утром или поздно вечером — видели его парящим в небе.

Сергей любил риск — пролетал над верхушками деревьев, почти касаясь их. Он принимал участие в различного рода воздушных экспедициях и аттракционах. И много снимал с высоты. Его захватывающие фотографии и видео можно посмотреть в интернете. Наверняка, помнят Сергея Поповича и гости Сорочинской ярмарки, многие из них даже поднимались в воздух, чтобы увидеть с высоты огромную площадь, которую она занимает.

27 июня Сергей показывал местные красоты своему земляку, 26-летнему Роману Бондаренко. Но что-то пошло не так, и аппарат потерял управление.

— На месте трагедии работает следственно-оперативная группа полиции и авиаторы из Кременчуга, — рассказал «ФАКТАМ» начальник отдела коммуникаций ГУ Нацполиции в Полтавской области Юрий Сулаев. — Рассматриваются несколько версий случившегося, в том числе влияние погодных факторов. Сведения о событии внесены в ЕРДР по ч.3ст.276 («Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, если они повлекли гибель людей»).

На месте катастрофы обнаружен телефон одного из погибших, на котором осталось видео последнего полета молодых людей. На нем видно, что полет проходит нормально. А что случилось позже, установит следствие.

Ранее в Тернопольской области полет закончился падением легкомоторного аппарата, пожаром и гибелью пилота. А в Швейцарии инструктор забыл пристегнуть пассажира, и тому пришлось висеть, вцепившись руками в перекладину, и ждать пока дельтаплан не опустится.

Фото, видео ГУНП в Полтавской области и еженедельник «Эхо»

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