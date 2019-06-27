Весы получат солидную премию, а Рыбы могут стать жертвой интриг: гороскоп на неделю

Стиль жизни

Эксклюзивный астрологический прогноз «ФАКТОВ» для всех знаков зодиака

ОВЕН. Не стоит сдерживать свою активность, ведь сейчас самое время для того, чтобы решить сложнейшие задачи. Избегайте стереотипов, не противьтесь новшествам — они обязательно приведут вас к лучшему. На личном фронте не теряйте голову.

ТЕЛЕЦ. Ваши запросы и требования по отношению к собственной персоне возрастут, но это вовсе не означает, что следует быть непреклонным и к другим людям. Больше времени проводите в кругу семьи, вы нужны своим близким.

БЛИЗНЕЦЫ. Превратить своих недругов в союзников достаточно сложно, но сейчас вам предоставляется этот уникальный шанс. Вполне можете браться за осуществление планов, до которых у вас никак не доходили руки и постоянно мешала неблагоприятная обстановка.

РАК. Весьма вероятно, что столкнетесь с ситуацией, которая изменит вашу в жизнь в лучшую сторону. Сейчас вряд ли стоит браться за глобальные вопросы, лучше уделить максимальное внимание мелочам. Будьте корректнее при общении с коллегами.

ЛЕВ. Излишняя эмоциональность далеко не всегда оправдана, поэтому лучше держать свои чувства в узде. Будьте осторожнее в разговоре с новыми людьми, держите в секрете информацию, которая имеет для вас особый смысл.

ДЕВА. Советы близких окажутся невероятно полезны вам в предстоящий период, поэтому не игнорируйте их. Будьте готовы к тому, что в ваших руках окажутся бразды правления. Однако не забывайте, что при этом необходимо оставаться демократичным и сговорчивым человеком.

ВЕСЫ. Проявив себя на службе, получите не только похвалу руководства, но и материальное вознаграждение приличного размера. Любая мелочь может оказаться существенной для вас, поэтому не нужно пренебрегать деталями в своих делах. В финансовых вопросах избегайте опрометчивых решений.

СКОРПИОН. Жажда разнообразия и новизны способна завести вас слишком далеко — туда, где разобраться будет достаточно непросто. Так что лучше сосредоточить свои усилия на конкретном деле, что поможет получить неплохую прибыль.

СТРЕЛЕЦ. Решать проблемы с помощью силы и создания конфликтных ситуаций — самое последнее дело. Не становитесь на этот путь, если хотите сохранить с окружающими дружеские отношения. В тоже время не позволяйте никому вставлять вам палки в колеса и понижать свою самооценку.

КОЗЕРОГ. Достаточно продуктивный период предстоит для вас. Проявите гибкость, мягкость, готовность к компромиссу — и сумеете решить практически любую задачу. Друзья и знакомые окажутся не лучшими советчиками, полагайтесь исключительно на собственную интуицию.

ВОДОЛЕЙ. Постарайтесь учесть свои проколы и недоработки в прошлом, чтобы избежать их повторения. Самое время заняться получением новых знаний. Способность вашего мозга к запоминанию окажется просто фантастической.

РЫБЫ. Не позволяйте никому сбивать вас с пути истинного. Помните, что от добра добра не ищут. Обходите стороной любителей плести интриги, иначе рискуете оказаться в неприглядной ситуации. Родные нуждаются сейчас в вашей поддержке.



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