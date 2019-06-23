Наступил знак Рака: кто эти люди и каких событий им ожидать

Стиль жизни

В новое созвездие Зодиака в свои права вступил знак Рака. Что представляют собой рожденные под ним люди, и какие события ждут их в ближайшее время, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала астропсихолог Валентина Виттрок .

- Рак — наряду с Рыбами и Скорпионом — является водным и управляемым Луной, а, значит, непостижимым и таинственным знаком Зодиака, — говорит Валентина. — На окружающих они производят впечатление натур сложных, к которым не подойдешь с общепринятыми логическими мерками. Внешне Раки холодны и равнодушны, внутри же они — тонкие и ранимые натуры, которые все время находят повод для страданий.

Все Раки делятся на два типа: одних можно условно назвать лидерами — они веселы, остроумны, щедры и часто становятся известными не только в своей профессиональной среде, но и во всем мире. Вторые, назовем их страдальцами, все время чем-то недовольны и зачастую переживают из-за проблем, которые сами же себе и придумали. Тем не менее, людьми с низкой самооценкой Раков не назовешь — они уверены в себе и знают себе цену, поэтому, в случае чего, не продешевят.

Жизненный приоритет Раков — семейные ценности, ради которых они готовы пожертвовать многим, если не всем. Отличительной чертой Раков является то, что они плавают только в чистой воде — в заводи со взбаламученным песком, водорослями и илом, несмотря на то, что в нем легко спрятаться, вы их не найдете. То же самое можно сказать и об отношениях, в которые вступают представители этого знака — они не терпят предательства и лжи, поэтому стоит им заподозрить своего партнера в обмане или измене, как они тут же выйдут из отношений, даже если они им очень дороги.

— Как можно охарактеризовать женщин этого знака?

- Женщин-Раков отличает ум и склонность к литературному творчеству — для них, например, ничего не стоит написать любовный роман, который обязательно станет бестселлером. Женщина-Рак любит прикидываться классической блондинкой, но верить такой видимости не стоит — она обманчива. Даже во взрослом возрасте ей нравится выглядеть невинной девочкой, главным оружием которой являются слезы — при их помощи она может добиться от мужчины чего угодно. А вот в одиночестве женщина-Рак плакать не станет — зачем лить слезы просто так, без конкретной цели? Таких представительниц прекрасного пола обожают не только мужья, но и любовники: они всегда знают, чего хотят мужчины, и умеют им угодить.

Несмотря на то, что она, кажется, знает о романтических чувствах все и даже больше, вступать в реальные любовные отношения женщина-Рак не торопится — она боится получить отказ, поэтому ведет себя очень осторожно, даже близко не подпуская потенциально опасных людей. Человеку, которому удастся обмануть женщину-Рака или изменить ей, имеет смысл заранее готовиться к неприятностям: она обязательно отомстит ему, причем сделает это так умело и тонко, что бедняге покажется, будто бы прошедшее с ним — кара высших сил. На первый взгляд женщины-Раки производят впечатление скромниц, но при ближайшем знакомстве оказывается, что к их истинному лицу это не имеет никакого отношения. В личных отношениях им свойственен мистический эротизм, такая женщина покоряет мужчин одним только взмахом ресниц. Чтобы понять, как они это делают, достаточно вспомнить одну из ярких представительниц этого знака Зодиака — Памелу Андерсен.

— Что можно сказать о мужчинах-Раках?

- Как правило, они доброжелательны, общительны, артистичны, терпеливы и чувственны. Мужчины-Раки готовы оказать поддержку всем, кто за ней к ним обратится. Они — верные друзья, а из тяжелых ситуаций выпутываются, призвав на помощь свойственное им чувство юмора. Мужчины-Раки — романтики, они могут прослезиться, прочитав трогательный роман или посмотрев мелодраму. Они любят мечтать, не особо надеясь на то, что их грезы станут реальностью — тут для них важен процесс, а не результат.

Если вы собираетесь замуж за мужчину-Рака, звезды наверняка одобрят ваш выбор: они надежные, верные и преданные мужья. Среди отрицательных качеств таких мужчин можно назвать их негативный взгляд на мир, постоянные капризы, нытье и недовольство как событиями, так и окружающими людьми. Покорить сердце мужчины-Рака можно, продемонстрировав ему безусловное обожание и дав ему понять, что он является главным в отношениях, даже если на самом деле это не так. Выдайте желаемое за действительное — поверьте, он этого даже не заметит. Впрочем, мужчина-Рак склонен идеализировать женщину, к которой неравнодушен, так что роль его возлюбленной сколь приятна, сколь и ответственна.

— Что ждет Раков в ближайшее время?

— С 22-го июня и до 22 июля представители этого знака Зодиака будут праздновать дни своего рождения, но это, пожалуй, все, с чем их пока можно поздравить. Уже второй год по гороскопам Раков идут лунные узлы, поэтому в последнее время они сталкиваются с серьезными проблемами со здоровьем, некоторые — вплоть до летального исхода. Прибавьте к этому находящийся в их знаке Марс, который создает опасные для здоровья ситуации и провоцирует на агрессию, что никак не облегчает жизнь ракообразных, а наоборот — усложняет ее. В июле Марс выйдет из знака Рака, но на очереди два затмения — солнечное (2 июля в 19:17 по Гринвичу) и лунное (16 июля в 21:38 по Гринвичу) — они тоже не самым лучшим образом отразятся на жизни и деятельности его представителей. Так что некоторое облегчение Раки почувствуют только в августе.

Вообще же, этот год не самый удачный для Раков — ни в профессии, ни в личной жизни звезды особых прорывов им не обещают. Но расстраиваться из-за этого не стоит — будет и на их улице праздник, пока же имеет смысл подготовить для него надежную платформу.

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Валентина Виттрок рассказала о том, чем опасно для людей противостояние Марса и Сатурна, которое продлится до конца июня.

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