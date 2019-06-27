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Под Киевом полицейский пострадал от зубов неадекватного скутериста (видео)
Под Киевом агрессивный скутерист оказал сопротивление патрульным полицейским, пытавшимся привлечь его к административной ответственности за вождение в темное время суток без включенных фар, а также за отсутствие документов на управление подвижным средством. Напомним, в апреле жертвой ДТП со скутеристом стала супруга народного депутата Игоря Мосийчука.
Нарушитель кричал, хватал полицейского за форму и, наконец, укусил его за правую руку, сообщила Патрульная полиция Белой Церкви в Facebook.
Патрульные были вынуждены вызвать на место инцидента следственно-оперативную группу и медиков.
Действия правонарушителя были квалифицированы по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса («Угроза или насилие относительно сотрудника правоохранительного органа»).
Кроме того, он будет привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством без прав и злостное неповиновение сотрудникам полиции.
Напомним, в марте в Запорожской области преступники бросили гранату в патрульных, а в Житомирской области патрульный при исполнении обязанностей получил огнестрельное ранение.
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