Происшествия

Под Киевом полицейский пострадал от зубов неадекватного скутериста (видео)

Под Киевом агрессивный скутерист оказал сопротивление патрульным полицейским, пытавшимся привлечь его к административной ответственности за вождение в темное время суток без включенных фар, а также за отсутствие документов на управление подвижным средством. Напомним, в апреле жертвой ДТП со скутеристом стала супруга народного депутата Игоря Мосийчука.

Нарушитель кричал, хватал полицейского за форму и, наконец, укусил его за правую руку, сообщила Патрульная полиция Белой Церкви в Facebook.

Патрульные были вынуждены вызвать на место инцидента следственно-оперативную группу и медиков.

Действия правонарушителя были квалифицированы по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса («Угроза или насилие относительно сотрудника правоохранительного органа»).

Кроме того, он будет привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством без прав и злостное неповиновение сотрудникам полиции.

Напомним, в марте в Запорожской области преступники бросили гранату в патрульных, а в Житомирской области патрульный при исполнении обязанностей получил огнестрельное ранение.

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