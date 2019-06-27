Мир

Во Франции неизвестный обстрелял верующих при выходе из мечети

В четверг, 27 июня, в городе Брест на северо-западе Франции неизвестный открыл огонь по верующим, когда они выходили из мечети. Ранения получили два человека, в том числе имам. По некоторым данным, нападавший стрелял по ногам.

Стрелку удалось скрыться. Он уехал на автомобиле Renault Clio. Вся полиция поднята по тревоге.

Пока не ясен мотив нападавшего. Связано это с личной неприязнью, или инцидент произошел на религиозной почве.

Никаких угроз накануне нападения мусульмане не получали. Немедленная проверка соцсетей и мессенджеров пока не дала результата. Полиция пытается установить личность нападавшего.

Напомним, ранее 27 июня был совершен двойной теракт в Тунисе. Вечером появились новые подробности. Установлено, что смертников было двое. Один атаковал полицейскую машину возле посольства Франции. Второй подорвал себя рядом с управлением по борьбе с терроризмом. Погиб офицер полиции. Еще четыре человека получили ранения и находятся в больнице. Ответственность за двойной теракт пока никто на себя не взял.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о бойне, которую в марте 2019 года устроил в Новой Зеландии гражданин Австралии Брентон Таррант. В городе Крайстчерч он расстрелял мсульман в мечети и напал на еще одну мечеть. Погибли 49 человек. Таррант предстал перед судом.

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