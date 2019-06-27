- 23:22 Зеленский назначил временных глав Днепропетровской и Кировоградской областей
- 23:02 Украинская велосипедистка стала чемпионкой Европейских игр
- 22:59 Арьев жестко ответил Зеленскому после претензии к украинской делегации в ПАСЕ
- 22:35 Сборная Украины по баскетболу дала бой действующим чемпионкам Европы
- 22:29 Выданный Украиной экс-боец АТО Тимур Тумгоев получил в России 18 лет колонии
- 22:07 Неожиданный поворот: "узника Кремля" Литвинова обнаружили в харьковской колонии
- 21:37 В команде Порошенко отреагировали на "разборки" Зеленского с Климкиным
- 21:25 Во Франции неизвестный обстрелял верующих при выходе из мечети
- 21:09 Покушение на экс-мэра Конотопа: злоумышленникам выдвинули новые обвинения
- 20:30 Украинские борцы завоевали еще три медали на Европейских играх
- 20:05 Под Киевом полицейский пострадал от зубов неадекватного скутериста
- 20:05 Авария была неизбежна: известный астролог о причинах Чернобыльской катастрофы
Выданный Украиной экс-боец АТО Тимур Тумгоев получил в России 18 лет колонии
Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор по делу выданного Украиной бойца АТО Тимура Тумгоева. Ему инкриминировали участие в группировках сирийских боевиков и приговорили к 18 годам колонии строгого режима. Об этом сообщил Кавказский Узел.
Перед оглашением приговора подсудимый снова назвал себя невиновным и указал, что приговор в его отношении будет несправедливым.
По версии обвинения, в октябре 2014 года Тимур Тумгоев выехал в Грузию, затем в Турцию, а оттуда в Сирию, где примкнул к боевикам группировки «Джейш аль-Мухаджирин валь-Ансар», которую обвинение считает частью запрещенной в России судом террористической организации «Исламское государство».
Тумгоев был задержан в Харькове в июне 2016 года, а в сентябре 2018 года выдан России по запросу ФСБ. Его выдача вызвала бурные протесты в Украине.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!