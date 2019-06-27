26.00 / 26.26 29.39 / 29.83
Киев: +20
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Выданный Украиной экс-боец АТО Тимур Тумгоев получил в России 18 лет колонии

22:29 27 июня 2019 200
Тимур Тумгоев
Инф. «ФАКТОВ»

Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор по делу выданного Украиной бойца АТО Тимура Тумгоева. Ему инкриминировали участие в группировках сирийских боевиков и приговорили к 18 годам колонии строгого режима. Об этом сообщил Кавказский Узел.

Перед оглашением приговора подсудимый снова назвал себя невиновным и указал, что приговор в его отношении будет несправедливым.

По версии обвинения, в октябре 2014 года Тимур Тумгоев выехал в Грузию, затем в Турцию, а оттуда в Сирию, где примкнул к боевикам группировки «Джейш аль-Мухаджирин валь-Ансар», которую обвинение считает частью запрещенной в России судом террористической организации «Исламское государство».

Тумгоев был задержан в Харькове в июне 2016 года, а в сентябре 2018 года выдан России по запросу ФСБ. Его выдача вызвала бурные протесты в Украине.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины