Выданный Украиной экс-боец АТО Тимур Тумгоев получил в России 18 лет колонии

Мир

Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор по делу выданного Украиной бойца АТО Тимура Тумгоева. Ему инкриминировали участие в группировках сирийских боевиков и приговорили к 18 годам колонии строгого режима. Об этом сообщил Кавказский Узел.

Перед оглашением приговора подсудимый снова назвал себя невиновным и указал, что приговор в его отношении будет несправедливым.

По версии обвинения, в октябре 2014 года Тимур Тумгоев выехал в Грузию, затем в Турцию, а оттуда в Сирию, где примкнул к боевикам группировки «Джейш аль-Мухаджирин валь-Ансар», которую обвинение считает частью запрещенной в России судом террористической организации «Исламское государство».

Тумгоев был задержан в Харькове в июне 2016 года, а в сентябре 2018 года выдан России по запросу ФСБ. Его выдача вызвала бурные протесты в Украине.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter