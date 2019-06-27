Происшествия

В Киеве вечером 26 июня в бассейне спорткомплекса Sport Life умер мужчина. ЧП случилось в спорткомплексе на улице Драгоманова на Позняках. О произошедшем стало известно от очевидцев, которые написали в соцсетях, что дежурный тренер и врач вели себя непрофессионально и не смогли оказать человеку первую помощь. А когда приехали врачи «скорой», они только констатировали смерть.

«ФАКТАМ» удалось найти очевидца произошедшего, который подтвердил: ни дежурный тренер, ни врач толком не могли ничего сделать, а в самом спорткомплексе, как оказалось, нет даже кислородных масок.

- Когда этот мужчина начал тонуть, рядом был только один тренер, и тот среагировал поздно, — рассказал «ФАКТАМ» очевидец. — Он подошел только через несколько минут, когда мужчину уже достали люди, которые плавали рядом. Люди начали делать мужчине непрямой массаж сердца. Тренер просто стоял рядом и наблюдал, как это делают другие. У него был очень растерянный вид. Потом он попробовал пару раз сделать непрямой массаж сердца. Штатный медик появилась только через семь минут. Она шла неторопливой походкой и несла с собой медицинскую сумочку. Вместо того, чтобы спасать человека, она зачем-то начала спорить с тренером. А ведь уходило драгоценное время! Потом медик открыла сумочку и начала зачем-то доставать бинты. Оказалось, там только бинты и были. Ни кислородных масок, ни адреналина, ни дефибриллятора. У них не было элементарных вещей для реанимационных мероприятий! И единственное, что могла сделать медик — это попробовать непрямой массаж сердца. Не помогло.

«Скорая» приехала только через пятнадцать минут. Очевидно, было уже поздно. Врачи делали массаж сердца, меняли положения тела, сделали кардиограмму, на этом все закончилось. Мужчину не спасли. На вид ему было чуть больше 40 лет… Я не знаю, почему он начал тонуть. Говорят, остановилось сердце. Но в спорткомплексе точно не сделали все возможное, чтобы его спасти. Скорее наоборот — они не знали, что нужно делать. Тренер растерялся, а медик пришла без элементарного оборудования. На мой взгляд это ничто иное как халатность.

ЧП в спорткомплексе уже спровоцировало скандал в соцсетях. Люди вспомнили, что в этой сети фитнес-клубов это уже не первый подобный случай. Так, в ноябре 2018 года в Sport Life на Подоле утонул мужчина-инвалид, которому было около 30 лет. В марте 2019 года умер посетитель Sport Life на Троещине в Киеве. А в апреле 2019 года в спортклубе этой же сети в Кременчуге утонул 44-летний мужчина.

«Сотни раз говорил с руководством этого клуба о том, что дефибриллятор стоит дешевле одного абонемента, — написал в Facebook глава Всеукраинского союза парамедиков Ярослав Вус. — Там, где есть физические нагрузки, должны быть хотя бы дефибриллятор и врач или дефибриллятор и человек с мозгами. Ни в этом, ни в других клубах найти людей с мозгами невозможно. У них тонет человек, а эти физкультурники ничего не делают. НИЧЕГО».

«Я когда-то спросила своего тренера в Sport Life, проходят ли они курсы оказания первой медицинской помощи и есть ли у них дефибриллятор. Нет и нет. Хотя это спортзал, где повышены риски случаев остановки сердца!» — написала в комментариях одна из посетительниц спорткомплекса Юлия.

Почему в спорткомплексах нет элементарного оборудования для реанимационных мероприятий? И почему ни тренер, ни дежурный медик не торопились оказывать помощь человеку, которому стало плохо? «ФАКТЫ» задали эти вопросы в Sport Life, отправив туда официальный запрос. Ответ пока не получили. Связаться с пресс-службой спорткомплекса по телефону не удалось — номер пресс-центра отказались сообщить как на горячей линии, так и в центральном офисе Sport Life.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о гибели ребенка в киевском аквапарке. Также «ФАКТЫ» сообщали, что в селе под Киевом утонул священник со своей маленькой дочкой. А под Одессой ребенок утонул в бассейне для орошения.

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