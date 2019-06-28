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Ревнивая глава Васильковского райсовета пойдет под суд за избиение мужа
Прокуратура Киева заочно сообщила 34-летней главе Васильковского районного совета Наталье Баласинович о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частями 1−2 статьи 125, и частью 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины. Ее подозревают в причинении легких телесных повреждений и хулиганстве,
На данный момент следствием установлены три эпизода преступных действий Баласинович — а именно нанесение телесных повреждений своему мужу (на почве ревности), грубое нарушение общественного порядка по месту проживания пожилой матери потерпевшего, а также причинение легких телесных повреждений женщине-консьержу этого же дома.
В связи с тем, что фигурант дела не являлась в прокуратуру с целью вручения ей подозрения, подозрение объявлено ей заочно,
Напомним, в связи с хулиганскими действиями Баласинович ранее исключили из предвыборного списка партии «Европейская солидарность».
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