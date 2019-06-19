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Скандальную чиновницу Баласинович исключили из списка партии Порошенко (видео)
Партия пятого президента Украины Петра Порошенко «Европейская Солидарность» представила в Центральную избирательную комиссию свой список, в котором произошли некоторые изменения.
Так, под номером 30 в партийном списке значится блогер и волонтер Андрей Карпов (больше известный как Андрей Полтава), а Наталья Балансинович, ставшая фигуранткой видео со скандальной перепалки с полицейскими, на выборы с партий Порошенко уже не идет.
Также политсила представила своих кандидатов в депутаты в мажоритарных округах. В частности, от «ЕС» в парламент будет баллотироваться легендарный герой военных действий на востоке — позывной «Гром» — Александр Грамачук (17 округ), участник боевых действий, врач Александр Зеленюк (26 округ), Валерия Корниенко, создавшая Центр социально-психологической реабилитации детей в Тореце (52 округ), автор закона о языке Николай Княжицкий (116 округ).
В сотне «ЕС» — треть опытных политиков и 70 процентов новичков — в основном, это ветераны, волонтеры и деятели культуры. Треть списка — женщины. Петр Порошенко, лично представивший свою команду, список которой обновился на половину, заявил, что в парламент идет «политический спецназ», который приведет Украину к членству в ЕС и НАТО.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Петр Порошенко заявлял, что в «Европейской солидарности» будет много женщин — в полном соответствии с европейским принципом гендерного равенства.
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