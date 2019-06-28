Что заявил Путин Западу перед саммитом G20

Мир

В четверг, 27 июня, было опубликовано большое интервью, которое президент России Владимир Путин дал британской газете Financial Times накануне саммита «Большой двадцатки» (G20) в Осаке. Беседу с российским лидером вели редактор издания Лайонел Барбер и глава московского бюро FT Генри Фой. Полный текст интервью тут же был размещен на официальном сайте Кремля. Ответы Путина показывают, с какими мыслями и настроениями он отправился на саммит G20. Кроме того, российский лидер сделал несколько громких заявлений, на которые последовала быстрая реакция Запада.

Прежде всего речь идет о либерализме. Путин обвинил канцлера Германии Ангелу Меркель в том, что она допустила большую ошибку, когда открыла двери Европы для миллионов мигрантов. Российский лидер считает, что канцлер Германии действовала исходя из либеральных идей. В результате Европа столкнулась с миграционным кризисом, который автоматически перекинулся и на другие страны, включая США. По мнению Путина, либерализм изжил себя.

«Я не сторонник того, чтобы немедленно все заткнуть, завязать, закрыть, распустить, всех арестовать, разогнать. Нет, конечно. Либеральную идею тоже нельзя уничтожать, она имеет право на существование, и даже поддерживать нужно в чем‑то. Но не надо считать, что она имеет право на абсолютное доминирование, вот о чем речь…» — сказал Путин.

Далее он обвинил либералов в том, что они используют имеющиеся в католическом мире проблемы для «уничтожения самой католической церкви». Путин упомянул при этом отношение католиков к гомосексуализму.

Слова российского президента резко прокомментировал председатель Совета Евросоюза Дональд Туск, который также прибыл в Осаку для участия в саммите G20. «Я категорически не согласен с тем, что либеральная идея устарела. Что я считаю по-настоящему устаревшим, так это авторитаризм, культ личности и власть олигархов», — заявил Туск.

«Тот, кто утверждает, что либеральная демократия устарела, утверждает также, что устарели свободы, что устарело правовое государство и что права человека устарели», — отметил Туск. Он подчеркнул, что Евросоюз по-прежнему твердо поддерживает идею либеральной демократии и готов сплоченно защищать и продвигать ее.

Кстати, в интервью FT Путин тоже упомянул олигархов. «У нас уже нет олигархов. Олигархи — это те, кто использует свою близость к власти, для того чтобы получать сверхдоходы. У нас есть крупные компании, частные, есть с государственным участием. Но я уже не знаю таких крупных компаний, которые так используют какие-то преференции от близости к власти, таких у нас практически нет», — заявил российский президент.

Путин также несколько раз поправлял британских журналистов, когда они говорили, что он находится бессменно у власти на протяжении последних 20 лет. Он подчеркивал, что четыре года в течение указанного срока занимал пост премьер-министра, но не президента. И даже покритиковал британскую демократию, которая позволяет менять фактического лидера государства при помощи простого партийного голосования. Речь идет об отставке премьер-министра Терезы Мэй и процедуре выбора ее преемника.

Журналисты тут же задали вопрос о преемнике Путина. «Я без всякого преувеличения вам скажу, что я думаю об этом всегда, начиная с 2000 года. Ситуация меняется, меняются определенные требования к людям. А в конечном итоге — я скажу это без всякого кривляния и преувеличения либо без всякой красовки — в конечном итоге решение должен принять российский народ», — уклончиво ответил Путин. При этом снова подчеркнул, что это сделает в итоге не отдельно взятая партия и не депутаты Государственной думы, а все российские избиратели путем прямого голосования.

Говоря о предстоящих переговорах с президентом США, Путин отметил: «Господин Трамп, он же не карьерный политик, у него свое видение мира и свое видение национальных интересов США. Я, например, не согласен со многими способами решения проблем, которые он использует. Но знаете, в чем дело, на мой взгляд? Он талантливый человек. Он очень тонко чувствует, что ждет от него избиратель».

Путин не согласился с мнением журналистов, которые предположили, что Россия заигрывает с Китаем в пику США. Задавая вопрос, Лайонел Барбер с иронией поинтересовался: «Не кладете ли вы слишком много яиц в китайскую корзину?»

Путин ответил: «Во‑первых, у нас яиц достаточно, а корзин, куда их можно раскладывать, не так уж и много. Второе, мы всегда оцениваем риски… Нам не нужно ни к чему присоединяться и не нужно против кого бы то ни было выстраивать свою политику. Мы вообще с Китаем не выстраиваем политику против кого бы то ни было. Мы просто последовательно реализуем наши планы по развитию сотрудничества, с 2001 года мы это делали, и мы просто идем последовательно по реализации этих планов».

Далее речь зашла о ситуации в Сирии. Путин настойчиво оправдывал военное участие России в сирийском конфликте. «Мы добились даже большего, чем я ожидал. Во‑первых, уничтожено большое количество боевиков, которые планировали вернуться в Россию, — речь идет о нескольких тысячах человек, — в Россию либо в соседние страны, с которыми у нас нет визового режима. И то, и другое для нас одинаково опасно. Это первое.

Второе: мы все‑таки добились стабилизации ситуации в регионе, который близок от нас географически. Это тоже чрезвычайно важно. И мы, таким образом, напрямую повлияли на обеспечение безопасности самой России внутри нашей страны — это третье.

Четвертое: мы установили достаточно хорошие, деловые отношения со всеми странами региона, и наши позиции в регионе Ближнего Востока стали стабильнее. У нас действительно выстроились очень добрые, деловые, партнерские, а во многом даже с элементами союзничества отношения со многими странами региона, включая не только Иран и Турцию, но и другие страны".

При этом Путин категорически отрицает военное присутствие России в Венесуэле. «Я уже много раз и нашим американским партнерам об этом сказал: там нет наших войск. Понимаете? Специалисты есть, есть инструкторы, да, они работают. Причем совсем недавно, по‑моему, неделю назад, группа выехала оттуда наших советников и специалистов, они уехали оттуда. Через какое‑то время могут еще появиться. У нас есть определенные договоренности там, самолеты иногда наши туда летают, в порядке тренировки принимают участие, — все. Мы что, там руководим действиями повстанцев, как это делают наши некоторые партнеры, или мы руководим действиями президента Мадуро? Он президент, зачем его действиями руководить? Он сам всеми руководит. Хорошо или плохо — это другое дело, мы даже не даем оценок», — заявил Путин.

Особенно интересной была часть интервью, в которой речь шла об отравлении Скрипалей в Солсбери. Путин фактически признал, что это была месть за предательство.

«Вообще, предательство — самое большое преступление, которое может быть на земле, и предатели должны быть наказаны. Я не говорю, что нужно наказывать таким образом, как имело место в Солсбери, — совсем нет. Но предатели должны быть наказаны… Этот господин Скрипаль и так был наказан. Он же был арестован, получил срок, отсидел. Он был уже наказан. Он в принципе не представлял никакого интереса. Какой интерес‑то он представлял? Его наказали: он был задержан, арестован, осужден и отсидел в тюрьме пять лет. Потом его отпустили просто, и все… А что касается предательства, оно, конечно, должно быть наказуемо. Это самое мерзкое преступление, которое можно себе представить», — заявил Путин.

Примечательно, что почти за два часа разговора не было задано ни одного вопроса, который хотя бы косвенно касался Украины.

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