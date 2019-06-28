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В Одессе сильный ветер повалил десятки деревьев: курортников просят быть осторожнее (фото)
В ночь на пятницу, 28 июня, разыгравшаяся в Одессе непогода повалила десятки деревьев. Как сообщили в коммунальном предприятии «Горзелентрест», шквальный вечер и дождь «снесли» сразу шесть деревьев в центральной части города. Напомним, на Киевщине в результате напогоды погиб человек.
Через несколько минут ЧП повторились в других районах.
«Зеленые насаждения рухнули, в частности, на улицах: Дерибасовская, 10, Большая Арнаутская, 89, Троицкая, 13, Новосельского, 36, Софиевская, 2б, Старопортофранковская, 12, Мечникова 38, Нежинская угол Спиридоновской, а также на Куликовом поле, в парке Преображенском и сквере Чижикова», — сообщили в коммунальном предприятии.
К счастью, жертв и пострадавших удалось избежать. С утра 28 июня коммунальные службы приступили к уборке поваленных деревьев.
Тем временем Гидрометцентр Черного и Азовского морей предупредил, что 28 июня в Одессе и области снова ожидаются порывы ветра 15−20 м/с.
В связи с этим КП «Горзелентрест» просит одесситов и гостей города быть внимательными, не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач.
Напомним, «ФАКТЫ» писали о страшном граде, который 27 июня выпал на Закарпатье, а также о проблемах международного аэропорта «Борисполь» — там в четверг была зафиксирована задержка с вылетами.
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