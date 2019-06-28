В Одессе неизвестные напали на столичных журналистов, отыскавших виллу председателя суда

Происшествия

В Одессе совершено нападение на журналистку портала независимых журналистских расследований «Стоп коррупции» Асю Глуцкую и ее коллег. Об этом сообщил в Facebook известный украинский тележурналист и общественный деятель Роман Бочкала.

По его информации, конфликт возник после того, как журналисты выяснили адрес поместья одиозного судьи Чванкина стоимостью примерно 1 млн долларов и зафиксировали его на видео. Однако когда отсняв виллу,

съемочная группа поехали в Киевский районный суд, которым руководит Чванкин, журналистов уже ждали.

«Подъехал бус с „титушками“ и убитая „копейка“. Молодчики обступили авто Журналистов, после чего дали команду водителю „Жигулей“ врезаться в машину съемочной группы. Все это сопровождалось запугиванием», — сообщил Бочкала.

По его словам, «титушки» также назвали отель и номера, в которых остановились журналисты в Одессе.

Журналист отметил, что судья очень тщательно прятал свою виллу, для этого он даже изменил нумерацию домов, чтобы НАПК не смогло установить адрес во время проверки.

На месте инцидента

Комментируя инцидент «ФАКТАМ», в Одесском региональном главке Нацполиции заявили о получении обращения от корреспондента одного из изданий с заявлением о повреждении служебного автомобиля и угроз со стороны неизвестных лиц в адрес участников проекта журналистских расследований.

«Заявительница сообщила, что во время осуществления ими профессиональной деятельности неизвестный на автомобиле ВАЗ совершил преднамеренный наезд на транспортное средство съемочной группы, припаркованное возле админздания суда. Внутри транспортного средства находился только водитель. В результате происшествия повреждена левая боковая часть автомобиля, водитель не пострадал», — констатировали в полиции.

По словам заявительницы, во время этого события она и оператор находились в помещении суда. После их возвращения к машине 30 неизвестных лиц высказали в их адрес угрозы насилием.

Сейчас полиция устанавливает личности злоумышленников и обстоятельства происшествия. События квалифицированы по ч. 1 ст. 345−1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи — лишение свободы на срок до трех лет.

Напомним, по данным Национального союза журналистов, только с начала года в Украине было зафиксировано 30 случаев применения силы к журналистам. В частности, одним из таких инцидентов стало избиение журналиста харьковского телеканала на рынке «Барабашово».

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