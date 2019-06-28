Происшествия

В судебном процессе по делу об убийстве судьи Автозаводского районного суда Лободенко и мэра Кременчуга Бабаева, спустя почти пять лет, наметился прогресс. Один из обвиняемых совершении тяжких преступлений — Игорь Пасичный, добившийся недавно через Европейский суд возмещения материальной компенсации в размере 1,8 тысячи евро за чрезмерную продолжительность уголовного производства, начал давать правдивые показания.

«Надоело врать!» — объяснил он, согласившись сотрудничать с прокуратурой.

*Погибшие судья и мэр

Гадячский районный суд, где проходят сейчас слушания материалов дела, несколько дней назад сменил ему меру пресечения, заменив содержание в СИЗО на круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.

Бывший предприниматель Игорь Пасичный, «специализировавшийся» ранее на угонах автомобилей, приходится организатору двойного убийства Александру К. родственником — он является мужем его племянницы. Ранее, работая в правоохранительных органах, К. не раз вытягивал его с передряг. Игорь был ему многим обязан, поэтому и согласился с его предложением сначала «припугнуть» судью, а затем «убрать» мэра. Теперь он свидетельствует против родственника и еще трех сообщников.

Два последних судебных заседания прошли в режиме видеоконференции — Игорь Пасичный давал показания, находясь в зале Крюковского районного суда Кременчуга.

Со слов Пасичного, в январе 2014 года к нему обратился К. и попросил нанести телесные повреждения одному человеку. Получив согласие племянника, через некоторое время дядя принес ему лист бумаги, на котором были написаны адрес жительства жертвы, марка и номер машины, на которой тот ездит. Себе в помощники Пасичный взял своего друга из села в Глобинском районе Игоря К. Расправу над человеком, на которого указал заказчик, они наметили на 11 февраля. Дождавшись, когда тот подъедет после работы к своему подъезду в многоэтажке, Игорь К., прихвативший с собой обрез охотничьего ружья, сделал два выстрела с расстояния нескольких метров. Целился в ноги, но потерпевший, получив ранение, начал падать, и следующая пуля попала ему в спину. Ранение оказалось смертельным.

На следующее утро из сообщений в СМИ они узнали, что убили судью Лободенко. За это они получили от организатора преступления 10 тысяч долларов. Свою долю (5 тысяч) Пасичный разделил с ним поровну.

«Когда К. принес деньги, я спросил: „Это был судья?“ „Да, судья, — ответил он. Он мешал семье М. Он рассматривал их дела“. Поначалу К. предлагал мне 2 тысяч долларов за запугивание, в когда все произошло, так, как произошло, дали 10. Но я никого не убивал — я даже стрелять не умею. Я просто нашел лицо, которое выполнило задачу, поставленную Александром К. Я — соучастник», — рассказал он.

Не будучи разоблаченными, спустя месяц после этого громкого убийства соучастники начали планировать еще одно. В этот раз бывший сотрудник отдела по борьбе с организованной преступностью не стал скрывать от исполнителей, кого им нужно убрать. Их мишенью должен был стать мэр Кременчуга Олег Бабаев.

При этом способ его ликвидации, по словам Пасичного, организатор преступления не указал, но пообещал за «работу» 50 тысяч долларов. Для начала К. дал Пасичному 18 тыс. долл., на которые он купил в Великой Багачке подержанный автомобиль ВАЗ восьмой модели белого цвета, несколько мобильных телефонов, и в июне установили слежку за передвижением градоначальника. 26 июля привели свой замысел в исполнение, совершив три выстрела из «восьмерки» в то время, когда Олег Бабаев вышел со своего бронированного джипа, чтобы выбросить мусор. Один из выстрелов оказался смертельным. Потерпевший скончался до приезда «скорой».

Убийство Олега Бабаева произошло за три дня его утверждения на пост главы Полтавской областной облгосадминистрации.

Как рассказывал «ФАКТАМ» на правах анонимности сотрудник правоохранительных органов, участвовавший в раскрытии этих резонансных преступлений, новость о назначении Бабаева губернатором Полтавщины заставила его врагов действовать на опережение. Они понимали, что в случае его повышения для них наступят не лучшие времена.

Таким образом, согласно показаниям Игоря Пасичного, подтвердилась версия следствия о том, что заказчиком двух резонансных убийств был владелец частной телекомпании «Визит» и ряда других бизнесов в Кременчуге, а сейчас подсудимый 56-летний Александр М. Погибшие, как объясняет Пасичный в суде, «мешали ему работать».

Так, судья Лободенко должен был рассматривать иск коммунального предприятия «Кременчугская телерадиокомпания» к телекомпании «Визит» Александра М., который якобы незаконно приватизировал телебашню еще в 2006 году. Таким образом, городская власть, во главе которой стоял Олег Бабаев, пыталась заставить сегодняшнего подсудимого вернуть имущество в коммунальную собственность. Ему этого очень не хотелось.

На допросе Пасичный заявил: «Я каюсь перед потерпевшими и прошу у родных прощения. Уже надоело врать. На меня никто не давил и давит, мне никто из правоохранителей не угрожал. Я даю показания добровольно. Ранее давал неправдивые показания, чтобы уйти от наказания. Это была выработанная адвокатами линия защиты, которую мне предоставлял М. Мне говорили, что рассказывать, я то и говорил. Я пришел сказать правду. Правду никогда забыть нельзя. Я ее помню…».

Всех четверых подсудимых (заказчика, организатора и двух исполнителей) милиция задержала 2 сентября 2014 года. С тех пор дело никак не могло сдвинуться с мертвой точки — оно затягивалось и 5 раз кочевало из одного суда в другой. Но, кажется, наконец, в нем скоро будет поставлена точка, и все участники преступлений понесут заслуженное наказание. За умышленное убийство, совершенное на заказ по предварительному сговору группой лиц законом определено наказание на срок от 7 до 15 лет.

Фото с сайта «Кременчугской газеты»

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