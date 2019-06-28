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В Узбекистане обрушился аттракцион, есть жертвы: момент ЧП попал на видео
В Узбекистане в городе Джизак в парке «Истиклол» сломался аттракцион и упал прямо во время движения. В этот момент на нем находились люди.
В МЧС Узбекистана подтвердили случившееся, пишут российские СМИ.
На страшных кадрах видно, как аттракцион ломается пополам и ударяется об землю. Слышны крики, к рухнувшей кабинке с людьми тут же подбегают другие посетители парка. По информации очевидцев, погибла 19-летняя девушка.
Как писали «ФАКТЫ», в марте 2018 года в Грузии на горнолыжном курорте Гудаури сломался подъемник. Многие были травмированы.
Тогда причиной аварии на канатной дороге стал человеческий фактор. По оценке экспертов, инцидент произошел из-за ошибки оператора, который действовал не по инструкции после перепада напряжения.
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