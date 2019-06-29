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Жертва роспропаганды: белорус получил пять лет за попытки воевать на стороне террористов «ДНР»
В Беларуси минский областной суд вынес приговор военнослужащему, который не вернулся в часть после отпуска и вместо этого поехал в Украину воевать на стороне «недореспублик». Об этом со ссылкой на областную прокуратуру пишет TUT.BY.
Фигурантом дела является 25-летний житель города Солигорска. По версии следствия, еще до призыва мужчина изучал возможность уехать воевать в соседнюю страну, после чего был призван на срочную службу.
«Находясь в отпуске, после просмотра очередных видеороликов с мест вооруженного конфликта, принял решение не возвращаться в войсковую часть из отпуска и отправиться в Украину с целью вступить в воинское формирование одной из противоборствующих сторон», — рассказал прокурор отдела прокуратуры Минской области Юрий Козубовский.
События происходили в октябре 2018 года. Парень собирался воевать на стороне одной из самопровозглашенных «республик» Донбасса.
Понимая последствия, солдат не собирался возвращаться на родину. Денег на поездку не было, поэтому в салоне связи он купил в рассрочку мобильный телефон и в тот же день продал, чтобы выручить деньги. А затем уехал в Украину.
Однако он так и не вступил в ряды вооруженного формирования, потому что был задержан сотрудниками СБУ. В итоге белоруса судили на родине по статьям о дезертирстве, покушении на участие в вооруженном формировании в иностранном государстве и мошенничестве.
В результате — приговор, предусматривающий 5 лет лишения свободы и лишение звания «ефрейтор». Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в мае Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области приговорили к 13 годам заключения обвиняемого в участии в деятельности террористической организации «ДНР» бразильца Рафаэля Маркуса Лусварги.
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