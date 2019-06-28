В Беларуси арестовали известного «вора в законе», бывшего «смотрящего» за страной (видео)

Мир

Белорусская милиция задержала хорошо знакомого правоохранителям рецидивиста, известного в преступном мире под кличкой Кандыба. Мужчина только в феврале вышел на волю после очередной отсидки — и тут же вновь пустился во все тяжкие: дал по морде старому знакомому, после чего накинулся на него с ножом и топором, угрожая убийством, а также изнасиловал работницу сельхозпредприятия. Кроме того, стражи порядка подозревают его в причастности и к ряду других преступлений, пишет КП.

Издание отмечает, что Кандыба в прошлом был очень серьезной личностью. Он входил в ближний круг бывшего криминального короля Белоруссии, «вора в законе» Александра Кушнерова, больше известного как Саша Кушнер или Кушнер Гомельский. Влияние последнего распространялось и за пределы страны, а Кандыбу называли его смотрящим по Белоруссии. Однако времена давно изменились — и, возможно, столь стремительный арест Кандыбы связан с этими переменами.

На пике могущества Кушнер был в десятые годы, когда его признал сам Дед Хасан. Дедушке нужен был свой ставленник в Белоруссии, где до этого были сильны позиции враждебного ему клана Таро (Тариэла Ониани). Вор успешно провел зачистку в родных краях — но тут российские силовики пошли войной на оргпреступность, и его повязали в Подмосковье с наркотиками. Правда, отсидел Саша всего несколько месяцев, но был вынужден перейти на нелегальное положение: Батька к тому моменту тоже развернул борьбу с мафией, и домой ему возвращаться было не с руки.

Впрочем, долго прятаться не удалось: российская полиция вычислила авторитета и выслала его в Беларусь, где он тут же угодил на два года в колонию. Тем временем люди Кушнера кто погиб, кто сбежал, кто потерял влияние. Однако его собственные позиции как лидера белорусского криминала оставались сильны.

Освободившись, Саша бежал в Турцию, где счел за благо прибиться к Лоту Гули, тем более что Деда Хасана к тому моменту уже убили. От нового шефа Кушнер получил задание — подавить бунт в Абхазии, где несколько воров отказались признавать власть положенца Гули. Но не случилось: бандита развернули на границе. С тех пор жизнь Кушнера покатилась под откос.

Враги — и старые и новые — имеют к нему много претензий, особенно после того, как он крайне нелестно высказался о нескольких недавно коронованных персонажах; по слухам, одного он даже назвал петухом, чего в уголовном мире не прощают. К тому же правоохранители не дремлют, из-за чего никак не удается выбрать нового смотрящего по Беларуси.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», «вор в законе» Саша Кушнер теряет свой авторитет в среде белорусского криминального мира и остался без поддержки российских «законников». Более того, его взяли под охрану правоохранители. На этом фоне недруги Кушнера вновь заговорили о том, что тот уже давно является стукачом, тайным информатором спецслужб. В то же время другие знающие люди утверждают: на самом деле все это — не более чем отзвуки тайной борьбы криминальных групп, положение Кушнера на самом деле лучше, чем у его оппонентов, и у него еще есть шанс вновь подняться и подмять под себя белорусский теневой мир.

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