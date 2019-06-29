Массовая драка в киевском ресторане: в ход шли ножи и пистолеты (видео)

Происшествия

В Киеве ночь на 29 июня в Оболонском районе произошел конфликт, который закончился массовой дракой и стрельбой. Инцидент произошел в ресторане «Каспий» на улице Автозаводская.

В ходе происшествия, нескольких посетителей задули газовым баллончиком, а одному мужчине выстрелили в ногу. Нападавшие скрылись. Полиция объявила по городу план «Сирена», сообщает Информатор.

По словам посетителей заведения, на танцполе ресторана повздорили двое мужчин и завязалась драка, в ходе которой один парень достал нож. Его повалили на пол и вывели на улицу отдыхающие, но на этом все не закончилось. Спустя 15 минут агрессор вернулся в ресторан на автомобиле с четырьмя товарищами.

Группа людей забежала внутрь и начала новый этап конфликта с применением газовых баллончиков и оружия: одному мужчине нападавшие выстрелили в ногу. Во время драки в заведении находились дети. После этого мужчины сели в черный Seat и скрылись.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в Москве в одном из ресторанов сети KFC устроили акцию с бесплатными бургерами и тут же об этом пожалели. Посетители устроили давку, визжали, вырывали пакеты с едой друг у друга, бургеры падали на пол и топтались ногами. Причем в отличие от драк за еду на улице, в ресторане толкались явно не бедные люди.

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