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Массовая драка в киевском ресторане: в ход шли ножи и пистолеты (видео)
В Киеве ночь на 29 июня в Оболонском районе произошел конфликт, который закончился массовой дракой и стрельбой. Инцидент произошел в ресторане «Каспий» на улице Автозаводская.
В ходе происшествия, нескольких посетителей задули газовым баллончиком, а одному мужчине выстрелили в ногу. Нападавшие скрылись. Полиция объявила по городу план «Сирена», сообщает Информатор.
По словам посетителей заведения, на танцполе ресторана повздорили двое мужчин и завязалась драка, в ходе которой один парень достал нож. Его повалили на пол и вывели на улицу отдыхающие, но на этом все не закончилось. Спустя 15 минут агрессор вернулся в ресторан на автомобиле с четырьмя товарищами.
Группа людей забежала внутрь и начала новый этап конфликта с применением газовых баллончиков и оружия: одному мужчине нападавшие выстрелили в ногу. Во время драки в заведении находились дети. После этого мужчины сели в черный Seat и скрылись.
Как писали «ФАКТЫ», ранее в Москве в одном из ресторанов сети KFC устроили акцию с бесплатными бургерами и тут же об этом пожалели. Посетители устроили давку, визжали, вырывали пакеты с едой друг у друга, бургеры падали на пол и топтались ногами. Причем в отличие от драк за еду на улице, в ресторане толкались явно не бедные люди.
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