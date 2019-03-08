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Ночная поножовщина в центре Одессы: шестеро госпитализированы
В ночь на 8 марта в центре Одессы, на пересечении улиц Дерибасовской и Екатерининской, решила «выяснить отношения» группа посетителей заведения «Laila». Последнее именуют по-разному: ночной клуб, бар, кафе и даже ресторан. Конфликт на этнической почве перерос в драку, а затем — в поножовщину.
Повод для спора был найден на ровном месте: «горячие пани», представители разных этносов, хорошо провели время, а затем решили выяснить, кто «круче». По итогам масштабной потасовки колото-резаные раны различной степени тяжести и ранения органов получили, как минимум, шесть человек. Правоохранители пока это ЧП официально не комментируют.
Напомним, ранее под Одессой межэтнический конфликт закончился погромом ромского поселения. Евросуд по правам человека обязал выплатить ромам крупную компенсацию.
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