Журналисты назвали российского генерала, руководившего "операцией" по отравлению Скрипаля

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Сотрудник ГРУ Денис Сергеев (агентурное имя Сергей Федотов), третий причастный к отравлению бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери, руководил операцией из Лондона и постоянно отчитывался перед куратором из Москвы. Об этом идет речь в расследовании The Insider и Bellingcat.

Благодаря биллингам телефона Сергеева, стало известно, что за два дня до отравления Скрипалей, 1 марта 2018 года, после короткого разговора по телефону с неким «Тимуром Агафоновым» ГРУшник забронировал билет на ближайший рейс в Лондон. На следующее утро, уже перед вылетом, Сергеев созванивался с неким человеком и разговаривал с ним 3 минуты. В ближайшие дни он держал постоянную связь с этим абонентом, сообщает The Insider.

В базе данных абонентов этот номер значится как «незарегистрированный». Это необычно, ведь все российские СИМ-карты регистрируются только на людей с конкретными паспортными данными. Также в телефонной базе удалены все метаданные о звонках этого абонента (логи IMEI/IMSI, номера сотовых вышек и т. д. ). В одном из приложений по обмену контактными данными этот номер значится под именем «Амир — Москва».

2 марта Сергеев прибыл в Лондон и сразу отзвонился «Амиру». Находясь в Великобритании, он разговаривал только с этим абонентом. С этого момента Сергеев вел активную переписку, в основном используя защищенные мессенджеры. Судя по размеру пересылаемых и получаемых им файлов, это были в основном фотографии. В этот день он еще дважды звонил «Амиру» — через час после заселения и вечером, в районе 20:49, причем звонок длился почти 9 минут. Этот звонок происходит примерно через час после того, как двое сотрудников ГРУ под именами Руслан Боширов и Александр Петров (настоящие имена Анатолий Чепига и Александр Мишкин) заселились в лондонскую гостиницу.

На следующий день, после очередного разговора с «Амиром», Сергеев, Чепига и Мишкин, вероятно, встретились в районе Oxford circus. Точной информации об этом нет, но данные о передвижениях Сергеева свидетельствуют о том, что он был там около 11:30. Мишкин и Чепига в своем известном интервью российским СМИ признали, что в этот день тоже были в районе Oxford Circus. Они якобы хотели купить там кроссовки.

В тот день Сергеев еще трижды разговаривал с «Амиром». Последние 2 раза — сразу после того, как Боширов и Петров вернулись из первой поездки в Солсбери.

В день отравления, 4 марта, Сергеев в течение минуты разговаривал с «Амиром», после чего в 10:20 получил либо отправил файл размером около 8 мб (скорее всего, это фотография). Ровно в это время Мишкин и Чепига выехали в Солсбери, вооруженные ядом в флакончике от духов «Нина Ричи». Через несколько часов, снова после разговора с «Амиром», Сергеев вылетел в Москву.

Данные о передвижениях Сергеева в Москве показывают, что он ежедневно приезжал в офис по адресу Хорошевское шоссе, 76 (штаб квартира ГРУ). Примечательно, что даже после того, как он засветился как фигурант отравления в Солсбери, он продолжил ходить на работу. Источники программы BBC Newsnightу утверждают, что Сергеев служит в ранге генерал-майора.

Как писали «ФАКТЫ», ранее спецслужбы Великобритании утверждали, что в деле об отравлении третий россиянин занимался планированием операции, а также разведкой на местности.

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