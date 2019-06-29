Мир

Россия смирилась с непреклонностью Дании: "Северный поток-2" пустят в обход этой страны

Компания-оператор Nord Stream 2 AG отозвала свою заявку на прокладку газопровода «Северный поток-2» через территориальные воды Дании. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Как заявил глава Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, компания посчитала себя обязанной сделать такой шаг, «поскольку за два года, прошедшие после подачи заявки, правительство Дании не продемонстрировало ни малейших признаков к принятию решения», пишет DW.

Речь идет об основном маршруте газопровода, который должен был пройти южнее, принадлежащего Дании острова Борнхольм. Как указывается в сообщении, у компании есть еще два альтернативных маршрута, которые могут пройти в международных водах северо-западнее или юго-восточнее Борнхольма. Оба маршрута не требуют получения разрешения от Дании.

Как писали «ФАКТЫ», строительство газопровода в обход Дании требует проведения длительной, почти шестимесячной, экологической экспертизы. В России считают, что задержка может вернуть «Газпром» за стол переговоров с «Нафтогазом» о транзите через Украину. Текущий контракт на транзит завершается в конце 2019 года. В «Газпроме» считают условия, выдвигаемые Украиной для продления, неприемлемыми.

Введение «Северного потока-2» в эксплуатацию с 1 января 2020 года должно было компенсировать возможное прекращение транзита через украинскую газотранспортную систему и удовлетворить спрос европейских покупателей.

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