Дания неожиданно отказала России в согласовании маршрута "Северного потока-2"

Мир

Дания выступила против сооружения газопровода «Северный поток — 2» в своих территориальных водах. Об этом сообщила в Facebook компания «Нафтогаз Украины».

«Имеем сегодня хорошие новости из Дании. Национальное энергетическое агентство отказало в согласовании альтернативного маршрута для „Северного потока 2“. Еще вчера компания на встрече с журналистами излучала уверенность, что маршрут по датской территории скоро согласуют», — говорится в сообщении «Нафтогаза».

А так прокомментировал новость глава компании Андрей Коболев: «Газпром» получил очередной отказ Дании относительно маршрута «Северного потока-2″. Это, конечно же, проект не убивает. Пока что».

Ранее разрешения о строительстве российского газопровода дали Германия, Финляндия и Швеция.

В начале марта стало известно, что «Газпром» построил треть газопровода «Северный поток-2».

Ранее министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен заявил, что Дания пока не приняла решение о том, разрешит ли она прокладывать газопровод «Северный поток-2» в своих территориальных водах, но предположил, что продолжающаяся агрессия РФ относительно Украины делает такую возможность менее вероятной.

Отметим, что в случае отказа Дании предоставить разрешение на прокладку газопровода через территориальные воды страны, альтернативный маршрут будет более дорогостоящим.

Напомним, инициированный Россией проект «Северный поток-2» после реализации принесет значительный ущерб украинской газотранспортной системе. В Украине оценивают потенциальный ущерб в 12 млрд долларов и через суд хотят добиться возмещения.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter