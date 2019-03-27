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Дания неожиданно отказала России в согласовании маршрута "Северного потока-2"
Дания выступила против сооружения газопровода «Северный поток — 2» в своих территориальных водах. Об этом сообщила в Facebook компания «Нафтогаз Украины».
«Имеем сегодня хорошие новости из Дании. Национальное энергетическое агентство отказало в согласовании альтернативного маршрута для „Северного потока 2“. Еще вчера компания на встрече с журналистами излучала уверенность, что маршрут по датской территории скоро согласуют», — говорится в сообщении «Нафтогаза».
А так прокомментировал новость глава компании Андрей Коболев: «Газпром» получил очередной отказ Дании относительно маршрута «Северного потока-2″. Это, конечно же, проект не убивает. Пока что».
Ранее разрешения о строительстве российского газопровода дали Германия, Финляндия и Швеция.
В начале марта стало известно, что «Газпром» построил треть газопровода «Северный поток-2».
Ранее министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен заявил, что Дания пока не приняла решение о том, разрешит ли она прокладывать газопровод «Северный поток-2» в своих территориальных водах, но предположил, что продолжающаяся агрессия РФ относительно Украины делает такую возможность менее вероятной.
Отметим, что в случае отказа Дании предоставить разрешение на прокладку газопровода через территориальные воды страны, альтернативный маршрут будет более дорогостоящим.
Напомним, инициированный Россией проект «Северный поток-2» после реализации принесет значительный ущерб украинской газотранспортной системе. В Украине оценивают потенциальный ущерб в 12 млрд долларов и через суд хотят добиться возмещения.
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