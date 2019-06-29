Мир

Президент России Владимир Путин в интервью одному из иностранных изданий заявил, что не имеет ничего против людей нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Я не хочу никого обидеть, понимаете, нас и так делают гомофобами и так далее. А мы ничего не имеем против людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Дай Бог здоровья, пусть живут так, как считают нужным. Но некоторые вещи для нас кажутся чрезмерными», — сказал глава РФ, сообщают российские СМИ.

Слова Путина были представлены на официальном сайте Кремля. После этого известный британский певец Элтон Джон опубликовал в Twitter сообщение, в котором упрекнул Россию в двуличии:

«Я категорически не согласен с вашим мнением о том, что политика по поддержке мультикультурализма и сексуального разнообразия устарела. Я вижу лукавство в словах о том, что вы хотите, чтобы ЛГБТ „были счастливы“ и что „у нас нет проблем с этим“. Но российские прокатчики подвергли жесткой цензуре мой фильм „Рокетмен“, удалив все упоминания о том, что я нашел счастье в 25-летних отношениях с Дэвидом и что мы воспитываем двух прекрасных сыновей. Мне кажется, это лицемерие», — написал музыкант.

Позже на пресс-конференции во время саммита G20 в японской Осаке Путин подчеркнул, что отношение к представителям ЛГБТ-сообщества в России «спокойное и беспристрастное».

«У нас есть закон, за который нас все достают, — это закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. Ну, послушайте, давайте дадим человеку вырасти, стать взрослым, а потом решить, кто он такой. Оставьте детей в покое. Сейчас чего только нет — шесть или пять полов напридумывали, трансформеры, транс… я не понимаю даже, что это такое», — сказал Путин.

Он добавил, что Элтон Джон «ошибается».

«Я его очень уважаю, он гениальный музыкант. Он же ездит к нам, мы с удовольствием его все слушаем. Я думаю, что он ошибается, я ничего здесь не передернул. У нас действительно очень ровное отношение к представителям ЛГБТ-сообщества», — сказал Путин.

Также он подчеркнул, что «эта часть общества достаточно агрессивно навязывает свою точку зрения», а так, по его мнению, быть не должно и всем «надо быть более лояльными друг к другу, более открытыми и транспарентными».

Как писали «ФАКТЫ», в 2017 году неизвестные напали на активистов ЛГБТ-движения и журналистов на Марсовом поле в Санкт-Петербурге (Россия).

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter