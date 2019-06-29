Шоу-бизнес

В воскресенье, 30 июня, зрители «1+1» увидят решающий этап — «нокауты» — популярного проекта «Голос. Діти-5». Талантливые участники будут бороться за право пройти в прямой эфир и сразиться за звание лучшего юного вокалиста страны. Сейчас в командах тренеров — Джамалы, Дзидзьо, Позитива и Нади Дорофеевой — по четыре участника. После «нокаутов» каждый наставник должен будет выбрать только двух самых сильных вокалистов. За шаг до финала «ФАКТЫ» эксклюзивно пообщались с одними из самых ярких участников пятого сезона проекта.

Александр Зазарашвили (команда «Время и Стекло»)

Сашу, приехавшему на проект из Грузии, называют вокалистом с большим сердцем. Несколько лет назад он уговорил родителей усыновить соседских детей, чья семья погибла в аварии. Каждое выступление Зазарашвили приводит в восторг зрителей и бьет рекорды просмотров на Youtube. Его номер на «слепых прослушиваниях» попал в подборку лучших выступлений The Voice во всём мире, а видео посмотрели более миллиона раз.

— Саша, что сказали родители, когда удалось пройти очередной этап проекта?

— Все очень обрадовались, родители гордятся мной. Помню, как меня переполняли эмоции, когда из троих сильнейших вокалистов выбрали именно меня. Я просто не мог говорить.

— С какого возраста ты поёшь?

— Сейчас мне 12 лет, я начал петь в три года. Мечтаю стать известным певцом. У популярных людей больше возможности быть услышанными и обратить внимание общества на важные проблемы. У многих детей нет семьи и дома, меня это очень беспокоит. Став известным, смогу им помочь больше.

— Тебя называют главным претендентом на победу…

— Знаете, я, как и все участники, надеюсь на победу, но не мне решать. Я просто выложусь на все 100 процентов в очередном эфире. Даже если не стану победителем «Голоса», буду продолжать работать над собой и развивать свою карьеру. Я мечтаю петь в оперном театре La Scala и верю, что, если много работать, эта мечта обязательно осуществится. По крайней мере, я все для этого делаю. Хорошо учусь в школе и занимаюсь вокалом. У меня много концертов и репетиций. И даже на каникулах каждую свободную минутку уделяю занятиям по вокалу, у меня прекрасный педагог. Просто я живу музыкой и иначе не представляю свою жизнь.

Варя Кошевая (команда Джамалы)

Юная вокалистка, дочь артиста «Квартала 95» Евгения Кошевого, уже второй раз пробует свои силы на проекте. Её выступления бьют рекорды просмотров в Сети. После участия в предыдущем сезоне Варя пообещала, что приложит все усилия, чтобы дойти до финала.

— Что ты почувствовала, пройдя дальше в проект?

— Я так разволновалась. Не могла поверить тому, что происходит. Даже упала на сцене на колени! Благодаря тому, что произошло, я начала верить в себя, осознала, что за эти два с половиной года, которые усиленно готовилась к проекту, не прошли даром. Я вокально выросла, да и сама изменилась, повзрослела. Родители мной очень гордятся и сказали, что я достигну больших успехов.

— Кем ты мечтаешь стать?

— Я пою с семи лет и хочу стать известной на весь мир певицей. Надеюсь, у меня все получится. Кстати, мне нравится и актерская профессия. Наверное, любая девочка мечтает о ней.

— В «Голосе» победит только один вокалист…

— На самом деле, каждый ребенок, который прошел дальше, достоин победы. У каждого уникальный и красивый голос. Даже если я не пройду, хочу продолжать работать над собой, не опускать руки. Для меня уже большая честь пройти в «нокауты» и петь с такими талантливыми ребятами. Но я верю в свои силы и, как и каждый из нас, хотела бы победить. К тому же не хочу подвести своего тренера. Джамала безумно позитивная, мне очень нравятся ее песни. Они душевные, вдохновляют на что-то хорошее. Мне сразу хочется писать свои стихи. Джамала — мой кумир. После Кристины Агилеры…

— Тебе пришлось совмещать занятия в школе со съемками проекта.

— Да, но у меня все получилось. Хотя в школе есть и свои сложности. До четвертого класса я была хорошисткой, но сейчас мне сложно перестроиться с начальной школы на старшую и оценки немного испортились. Особенно не складываются у меня отношения с математикой и природоведением. Но я пообещала себе, что все преодолею!

Карина Столаба (команда «Время и Стекло»)

Карина третий раз приходит на кастинг «Голос. Дети», но этот год для нее особенный. У девушки был последний шанс принять участие в проекте, так как ей уже исполнилось четырнадцать лет. Сейчас она одна из фавориток зрителей.

— Признаюсь, родители до последнего не верили, что я смогу победить в вокальных «боях», я видела это, — сказала Карина. — Но, несмотря ни на что, они говорили: «Ты сможешь!». В общем, я взяла себя в руки и боролась по-настоящему. После того как объявили, что я прошла, родители плакали от счастья и слова были не нужны.

— А что почувствовала ты?

— Я стала более уверенной в себе, начала верить в то, что могу двигаться навстречу своей мечте, не обращая внимания ни на какие трудности. Я с детства была очень артистичной — пела, танцевала. Пою лет с пяти, но профессионально, с преподавателем, занимаюсь с первого класса. Я мечтаю стать певицей в своей родной стране. Хочу дарить людям свою музыку, чтобы они вместе со мной чувствовали то, о чем я пою.

— У тебя достаточно сильные конкуренты на «Голосе».

— Знаете, я про это не думаю. Для меня самое главное — достойно выступить, как в последний раз. Мне хочется, чтобы не только я выиграла, а наша команда. Если у меня не получится дойти до финала и победить, я готова пробовать силы во взрослом «Голосе». Ведь именно сейчас я строю свое будущее, и поэтому нужно использовать каждый шанс.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» рассказывали подробности самого драматичного эфира шоу — завершающего выпуска слепых прослушиваний.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter