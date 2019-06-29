Винтовка оказалась заряженной: на Житомирщине 6-летняя девочка случайно подстрелила 10-летнюю

Происшествия

В Житомирской области случилось ЧП: оставленное без присмотра ружье стало причиной ранения 10-летней девочки. Полиция по этому поводу еще раз напомнила жителям: любое оружие должно не лежать во дворе, а храниться в запертом сейфе, чтобы исключить доступ детей.

Инцидент произошел вечером 28 июня во поселке Черняхове. Шестилетняя и десятилетняя девочки игрались во дворе у соседа. Там они нашли пневматическую винтовку и решили ее испробовать. Младшая из подружек ранила старшую в плечо. Пострадавшую девочку отвезли в больницу. Угрозы для жизни нет, телесное повреждение признано легким, но ребенку предстоит лечение.

После того, как на место ЧП приехала полиция, владелец добровольно выдал ружье правоохранителям. Пневматическую винтовку для стрельбы специальными шариками мужчина использовал, чтобы отпугивать птиц от сада. По предварительным данным, оружие валялось в заряженном состоянии. Дело расследуется как умышленное легкое телесное повреждение.

Напомним, ранее в Днепропетровской области из ружья подстрелили мальчика-школьника, а в Днепре местный житель, недовольный шумом, стал стрелять из окна по прохожим.

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