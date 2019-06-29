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В России целый город ушел под воду после прорыва дамбы, есть жертвы (фото, видео)
В России сибирский город Тулун после прорыва дамбы все сильнее уходит под воду. По состоянию на 29 июня, подтоплены около девятисот домов, в некоторых местах вода дошла до второго и третьего этажа зданий. Telegram-канал 360tv опубликовал видео с места наводнения.
Причиной паводка стали обильные проливные дожди - уровень воды в местных реках резко поднялся. 28 июня прорвало дамбу возле Тулуна, и теперь город объявлен зоной чрезвычайной ситуации.
С затопленных территорий пришлось вывезти на лодках более полутора тысяч жителей. Их разместили в школах и детсадах, спортивных центрах. Восемь человек были сняты с крыш зданий с помощью вертолета Ми-8.
Пострадал не только Тулун - были затоплены четыре района Иркутской области, в целом 31 населенный пункт. Есть данные о шести пострадавших от наводнения.
Также считаются пропавшими без вести два жителя деревни Евдокимовка - восьмилетний мальчик и 86-летний мужчина были унесены течением.
По прогнозам синоптиков, 30 июня уровень воды в реках Ия, Уда, Бирюса и Ока продолжит подниматься, потому территория в ближайшее время останется зоной бедствия.
Напомним, ранее из-за обильных дождей пострадали западные области Украины, а в Крыму был затоплен Воронцовский дворец.
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