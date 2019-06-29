В Закарпатье перехватили крупнейшую в истории Украины партию контрабандных сигарет (видео)

Происшествия

В Закарпатье СБУ и Госбюро расследований перехватили партию контрабандных сигарет. Эта партия стала крупнейшей в истории Украины.

Совместная спецоперация двух ведомств продолжалась три дня. Сначала в Мукачево была обнаружена оптовая база, где хранились сигареты без акцизных марок. Со склада были изъяты десять тысяч коробок с сигаретами на 70 млн гривен. После этого на автостоянке поблизости были обнаружены тринадцать грузовых автомобилей. Фуры также оказались заполнены сигаретами.

В СБУ установили, что продукция частично предназначалась для стран Евросоюза, частично — для внутриукраинского черного рынка. Следствие продолжается. В СБУ хотят выяснить, кто из пограничников помогал организовать контрабандный канал для табачных изделий.

Напомним, ранее в Одесской области была обнаружена крупная партия контрабандных сигарет. Стоимость изъятого оценивается в 50 млн гривен. Также контрабандные сигареты обнаружились на грузовом судне, пришвартовавшемся в Николаевской области.

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