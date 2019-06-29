История с россиянином, прожившим месяц в берлоге после нападения медведя, оказалась фейком (видео)

Мир

В субботу, 29 июня, стало известно о фейке, который четыре дня назад распространили российские СМИ. Они сообщили о жителе Республики Тува по имени Александр, которого нашли живым в медвежьей берлоге со сломанным позвоночником. По его словам, за месяц до этого на него напал медведь. Зверь затащил мужчину к себе в берлогу, но есть не стал. Как предположили СМИ, оставил человека про запас. Александр был истощен так, что напоминал мумию.

История тут же облетела весь мир. Об этом случае рассказали многие западные издания. Не поверить в нее было трудно. Российские публикации о выжившем сопровождались фотографиями и, главное, видео. На нем был запечатлен Александр в больничной палате. На заднем фоне слышны голоса медиков, которые разговаривают якобы на тувинском языке.

И вот теперь выяснилась вся правда об этом видео и фотографиях. На них действительно изображен Александр, вот только он никогда на сталкивался с медведем и ни разу в жизни не бывал в России!

Настоящую историю этого 41-летнего мужчины рассказал журналистам главный врач Городского медицинского центра Актобе (бывший Актюбинск) в Казахстане Рустам Исаев. Доктор увидел видеозапись и фотографии в новостях и не поверил своим глазам. На них был изображен его пациент!

Исаев сделал официальное заявление. Он счел своим долгом разоблачить обман. Фамилию Александра доктор не назвал. Однако он с полной уверенностью утверждает, что это житель Актобе, страдающий хроническим псориазом. Именно эта болезнь превратила мужчину в живую мумию.

По словам врача, Александр много лет болен псориазом, но до недавних пор вообще не обращался за медицинской помощью. Его кожа превратилась в сплошную рану, покрытую коркой.

«Он все время лежал у себя дома, мучился, но не лечился. Человек находился в глубокой депрессии и хотел умереть. В таком состоянии его привезли в наш медицинский центр. Александр пробыл у нас несколько дней. В конце прошлой недели его забрала мать. Она сказала, что будет лечить его дома. Мы назначили соответствующий курс и продолжаем наблюдать пациента», — сообщил Исаев.

Он также рассказал, что видео, попавшее в интернет, сняли его подчиненные. Эти люди уже выявлены и наказаны — их уволили. Врач подчеркнул, что больше всего его возмутило то, что под незаконно распространенное видео была придумана кем-то липовая история. Исаев подчеркнул, что особенно страдает теперь мать Александра.

«Мы приняли решение разоблачить все эти мифы. Кстати, мне попалась еще одна лживая история, основанная на этом видео. Ее тоже распространили российские СМИ. Утверждалось, что Александра похоронили живым в гробу в Сочи, а затем, через некоторое время, выкопали. Повторяю, все это ложь», — заявил Рустам Исаев.

Британская газета The Daily Mail провела собственное расследование и убедилась в правоте главврача из Актобе. Личность человека на шокирующем видео подтвердили его соседи. Александр родился и вырос в Актобе, там же в 1998 году окончил местный университет. Интересно, что местные активисты, занимающиеся розыском пропавших без вести, сразу сообщили, что мужчина на видео — житель Актобе, а не Тувы, но российские СМИ не обратили внимание на их заявление. Активисты также указали, что люди на видео говорят по-казахски, а не по-тувински.

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