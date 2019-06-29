- 20:52 Украинский супертяжеловес в крови завоевал «золото» Европейских игр
- 20:41 Apple сняла в Киеве невероятную рекламу наушников
- 20:07 "Потерял сознание мгновенно": Алибасов рассказал, как едва не стал жертвой "Крота"
- 19:56 История с россиянином, прожившим месяц в берлоге после нападения медведя, оказалась фейком
- 19:40 В Закарпатье перехватили крупнейшую в истории Украины партию контрабандных сигарет
- 19:09 В полиции рассказали подробности о родителях ребенка, обнаруженного мертвым в чемодане в Черновцах
- 17:55 Российские пропагандисты будут снимать сюжет о "преступлениях ВСУ" с участием украинских пленных
- 17:34 Где смотреть онлайн Европейские игры: расписание телетрансляций 29 июня
- 17:22 В России целый город ушел под воду после прорыва дамбы, есть жертвы
- 16:27 Под Киевом пойманный с поличным вор попытался покончить с собой, но его спасли полицейские
- 15:51 Кружева, шелк и серебро: Караванская представила новую коллекцию эксклюзивных вышиванок
- 15:50 Возросло число жертв несчастного случая на базе отдыха под Харьковом
Apple сняла в Киеве невероятную рекламу наушников (видео)
Киев снова признали отличным местом для съемки рекламы. Украинская столица появилась в проморолике для новой продукции компании Apple — беспроводных наушников AirPods.
По сюжету главный герой ролика оказывается в городе, где улицы, проспекты, пешеходные переходы превратились в батуты. Герой перепрыгивает через остановки, проваливается в люки, а затем в финале оказывается на крыше здания и может, подобно птицам, оценить красоту города с высоты.
В создании ролика участвовала киевская продакшн-студия Radioaktive Film. Она уже снимала в Киеве ряд сцен для рекламы Apple Watch Series 3, а также показала киевское метро в рекламе туристического сервиса Trainline.
Напомним, ранее улицы и площади Киева появились в рекламе авиакомпании Lufthansa, но в ролике подразумевались как территория России. После скандала рекламу удалили из соцсетей.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…