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Наука и технологии

Apple сняла в Киеве невероятную рекламу наушников (видео)

20:41 29 июня 2019 116
реклама Apple
Инф. «ФАКТОВ»

Киев снова признали отличным местом для съемки рекламы. Украинская столица появилась в проморолике для новой продукции компании Apple — беспроводных наушников AirPods.

По сюжету главный герой ролика оказывается в городе, где улицы, проспекты, пешеходные переходы превратились в батуты. Герой перепрыгивает через остановки, проваливается в люки, а затем в финале оказывается на крыше здания и может, подобно птицам, оценить красоту города с высоты.

В создании ролика участвовала киевская продакшн-студия Radioaktive Film. Она уже снимала в Киеве ряд сцен для рекламы Apple Watch Series 3, а также показала киевское метро в рекламе туристического сервиса Trainline.

Напомним, ранее улицы и площади Киева появились в рекламе авиакомпании Lufthansa, но в ролике подразумевались как территория России. После скандала рекламу удалили из соцсетей.

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