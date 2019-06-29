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"Не ведитесь на это": Климкин не верит, что ЕС и Россия договорились между собой за спиной Украины
Министр иностранных дел Павел Климкин пытается предостеречь украинцев от логической ошибки, когда начинаются рассуждения о тайных договоренностях Европы и России: якобы Европа согласилась вернуться россиянам членство в ПАСЕ в обмен на освобождение украинских политзаключенных.
«Предательство Европы нам всем болит. Но не ведитесь на это. Не ищите такого рода „логических“ оправданий», — призывает Климкин.
По словам главы МИД, игнорирование в Европе украинских интересов — это не самый худший шаг. Гораздо хуже, если Россия и Европа решат договориваться за спиной у Украины, а потом будут навязывать Киеву чужую стратегию и тактику.
Опасность такого варианта — в том, что план действий на самом деле будет российский, а Европа будет наблюдать. «К сожалению, неопытность новой команды этому способствует, а экономический маневр у нас почти отсутствует», — добавил министр.
«Мы не успеем оглянуться, как откровенную капитуляцию нам попытаются представить как долгожданную победу. Если так случится, окажемся на два поколения в серой буферной зоне. Судьбу Украины должны решать только украинцы. Другие будут нам помогать, только если у нас будут свой ум и твердая, даже очень жесткая воля», — подытожил Климкин.
Напомним, ранее Петр Порошенко предупредил, что в отличие от последних пяти лет Европа и США больше не считают нужным информировать в Киев о своих переговорах с Москвой, и это очень тревожный «звоночек» всей Украине.
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