- 21:55 В России растет число жертв наводнения, утонуть рискуют еще шесть городов и поселков
- 21:23 Меган Маркл обнималась с бейсболистами в раздевалке
- 21:19 Игрок сборной Украины будет играть в итальянской серии А
- 21:15 "Не ведитесь на это": Климкин не верит, что ЕС и Россия договорились между собой за спиной Украины
- 20:52 Украинский супертяжеловес в крови завоевал «золото» Европейских игр
- 20:41 Apple сняла в Киеве невероятную рекламу наушников
- 20:07 "Потерял сознание мгновенно": Алибасов рассказал, как едва не стал жертвой "Крота"
- 19:56 История с россиянином, прожившим месяц в берлоге после нападения медведя, оказалась фейком
- 19:40 В Закарпатье перехватили крупнейшую в истории Украины партию контрабандных сигарет
- 19:09 В полиции рассказали подробности о родителях ребенка, обнаруженного мертвым в чемодане в Черновцах
- 17:55 Российские пропагандисты будут снимать сюжет о "преступлениях ВСУ" с участием украинских пленных
- 17:34 Где смотреть онлайн Европейские игры: расписание телетрансляций 29 июня
Меган Маркл обнималась с бейсболистами в раздевалке (фото)
В субботу, 29 июня, в Лондоне состоялся суперматч по бейсболу между знаменитыми американскими клубами «Бостон Ред Сокс» и «Нью-Йорк Янкиз». Звезды из США прибыли в Великобританию по приглашению принца Гарри и курируемого им Фонда «Игры непокоренных». Внук королевы Елизаветы IIи его супруга Меган Маркл лично явились поприветствовать бейсболистов.
Стадион был переполнен. Организаторы матча объявили, что продано 66 тысяч билетов.
Меган появилась на публике в черном платье выше колена с короткими рукавами. Герцогиня Сассекская явно была в прекрасном расположении духа. Она и Гарри побывали в раздевалках обеих команд. И Меган обнималась с бейсболистами! Ее муж при этом стоял рядом и выражал восторг.
Игроки нью-йоркской команды поздравили супругов с рождением сына и подарили маленькому Арчи мини-джемпер «Янкиз» с его именем и номер 19, который символизирует его год рождения.
Бостонцы привезли в подарок малышу миниатюрную бейсбольную биту, красные носки — символ клуба «Ред Сокс». А потом вручили свой мини-джемпер.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...