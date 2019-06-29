Меган Маркл обнималась с бейсболистами в раздевалке (фото)

Мир

В субботу, 29 июня, в Лондоне состоялся суперматч по бейсболу между знаменитыми американскими клубами «Бостон Ред Сокс» и «Нью-Йорк Янкиз». Звезды из США прибыли в Великобританию по приглашению принца Гарри и курируемого им Фонда «Игры непокоренных». Внук королевы Елизаветы IIи его супруга Меган Маркл лично явились поприветствовать бейсболистов.

Стадион был переполнен. Организаторы матча объявили, что продано 66 тысяч билетов.

Меган появилась на публике в черном платье выше колена с короткими рукавами. Герцогиня Сассекская явно была в прекрасном расположении духа. Она и Гарри побывали в раздевалках обеих команд. И Меган обнималась с бейсболистами! Ее муж при этом стоял рядом и выражал восторг.

Игроки нью-йоркской команды поздравили супругов с рождением сына и подарили маленькому Арчи мини-джемпер «Янкиз» с его именем и номер 19, который символизирует его год рождения.

Бостонцы привезли в подарок малышу миниатюрную бейсбольную биту, красные носки — символ клуба «Ред Сокс». А потом вручили свой мини-джемпер.

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