Политика

Суд не разрешил скандальному нардепу Парасюку снова баллотироваться в Раду

Скандальному депутату Владимиру Парасюку не позволили вернуться в Раду нового созыва на выборах 21 июля. Сначала Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать Парасюка кандидатом, затем политик проиграл суд и апелляцию по делу.

Парасюк назвал «подножкой» последнее решение Киевского апелляционного административного суда, но признал, что жизнь все равно продолжается.

«Ну что, друзья, мы проиграли и апелляцию. Знаете, мы все сделали правильно, но судьям просто плевать на закон и справедливость. Они слышат только указания по телефону и давно не слышат людей. Никто даже не смотрел материалы дела», — пожаловался Парасюк.

Напомним, в Раде нынешнего созыва Парасюк не входил в число особо эффективных депутатов. Согласно официальным данным с сайта парламента, Парасюк пропустил существенное число заседаний. Депутат больше запомнился скандальными выходками.

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