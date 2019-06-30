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Родителей убийцы Даши Лукьяненко проверили на детекторе лжи: результат шокировал
В деле об убийстве в Одессе 11-летней Даши Лукьяненко продолжают вскрываться новые страшные подробности. Сначала стало известно о жестоких методах воспитания в семье подозреваемого в убийстве. Теперь проверка на детекторе лжи показала, что мать подозреваемого могла знать о совершенном преступлении.
Женщина после задержания сына эмоционально отказалась от родства с «преступником». Но эксперты, проводившие проверку на полиграфе, усомнились в искренности этих заявлений.
«С матерью проводили тестирование три раза, потому что женщина вела себя довольно эмоционально. Мы дважды переносили тест… В ходе первого, второго и третьего исследования при вопросах, знала ли она о совершении преступления сыном (до того момента, когда полиция нашла тело девочки), у мамы постоянно возникало реагирование, указывающее на сокрытие информации… Все указывает на то, что она знала о том, что (преступные) действия совершил ее сын», — заявил эксперт в эфире телеканала «Украина».
Что касается брата подозреваемого, то он вел себя спокойнее всех остальных, четко отвечал на вопросы и выполнял все требования к проверке. Эксперты пришли к выводу о непричастности брата к преступлению. Такой же вывод был сделан и по поводу отца подозреваемого: он не знал о совершенном убийстве и никакого участия в совершении преступления не принимал.
Напомним, убийство девочки было совершено 13 июня — в день исчезновения ребенка, но полиция еще шесть суток вела поиски, надеясь найти школьницу живой. 19 июня было обнаружено тело пропавшей, а по подозрению в преступлении задержали местного жителя — 22-летнего Николая Т. Он сознался в совершенном преступлении.
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