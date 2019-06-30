- 12:26 МАУ повысили стоимость своих услуг: что изменится для пассажиров
- 12:02 Стало известно о покупке Медведчуком еще одного телеканала
- 11:46 Где смотреть онлайн Европейские игры: расписание телетрансляций 29 июня
- 11:27 Историческое рукопожатие: Трамп и Ким Чен Ын встретились на границе двух Корей
- 11:25 В сети появилось первое свадебное видео Алины Гросу
- 10:56 Мы установили, что Владимир Ивасюк не мог повеситься сам, — судэксперт Александр Рувин
- 10:03 Бразилия – Аргентина: где смотреть онлайн полуфинал Кубка Америки-2019
- 09:59 Монашка, наверное: на яхте главного церковника Путина заметили полуобнаженную девушку
- 09:20 В ЦИК подтвердили израильское гражданство кандидата от "Слуги народа" Куницкого
- 08:46 Родителей убийцы Даши Лукьяненко проверили на детекторе лжи: результат шокировал
- 08:44 Человек, заразившийся корью, опасен для окружающих за день-два до появления сыпи
- 08:15 Суд не разрешил скандальному нардепу Парасюку снова баллотироваться в Раду
Монашка, наверное: на яхте главного церковника Путина заметили полуобнаженную девушку (фото)
Главного российского церковника — патриарха Кирилла (Гундяева) — неоднократно уличали в любви к роскошной жизни и светским развлечениям. Теперь в сети оказались фото, подтверждающие, что и яхта главы РПЦ используется явно не для духовных практик.
На фото, сделанных в Москве 23 июня, зафиксировано, как на яхте развлекается компания молодежи. Особое внимание привлекла девушка в откровенном бикини. В соцсетях шутят, что молодая красавица — монахиня, просто вынужденная одеться по погоде. Впрочем, существуют и другие версии.
Формально яхта «Паллада» пребывает на балансе Московской патриархии, и за содержание плавсредства платит российская церковь. Таким образом, не исключен вариант, что церковники пытаются подзаработать, сдавая яхту в аренду.
Напомним, ранее патриарх РПЦ Кирилл прославился скандальными заявлениями о вреде интернета. В свою очередь, пользователи соцсетей высмеяли Кирилла за появление на публике в сопровождении снайперов.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...