Монашка, наверное: на яхте главного церковника Путина заметили полуобнаженную девушку (фото)

Мир

Главного российского церковника — патриарха Кирилла (Гундяева) — неоднократно уличали в любви к роскошной жизни и светским развлечениям. Теперь в сети оказались фото, подтверждающие, что и яхта главы РПЦ используется явно не для духовных практик.

На фото, сделанных в Москве 23 июня, зафиксировано, как на яхте развлекается компания молодежи. Особое внимание привлекла девушка в откровенном бикини. В соцсетях шутят, что молодая красавица — монахиня, просто вынужденная одеться по погоде. Впрочем, существуют и другие версии.

Формально яхта «Паллада» пребывает на балансе Московской патриархии, и за содержание плавсредства платит российская церковь. Таким образом, не исключен вариант, что церковники пытаются подзаработать, сдавая яхту в аренду.

Напомним, ранее патриарх РПЦ Кирилл прославился скандальными заявлениями о вреде интернета. В свою очередь, пользователи соцсетей высмеяли Кирилла за появление на публике в сопровождении снайперов.

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