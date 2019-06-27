- 14:02 Борец Жан Беленюк стал чемпионом Европейских игр
- 13:46 Под Херсоном покончила с собой девятилетняя девочка: первые подробности трагедии
- 13:06 Жители оккупированной части Луганщины с ужасом ждут двухдневного отключения электричества
- 12:49 Ушла из жизни знаменитая актриса Евгения Дембская
- 12:26 МАУ повысили стоимость своих услуг: что изменится для пассажиров
- 12:02 Стало известно о покупке Медведчуком еще одного телеканала
- 11:46 Где смотреть онлайн Европейские игры: расписание телетрансляций 29 июня
- 11:27 Историческое рукопожатие: Трамп и Ким Чен Ын встретились на границе двух Корей
- 11:25 В сети появилось первое свадебное видео Алины Гросу
- 10:56 Мы установили, что Владимир Ивасюк не мог повеситься сам, — судэксперт Александр Рувин
- 10:03 Бразилия – Аргентина: где смотреть онлайн полуфинал Кубка Америки-2019
- 09:59 Монашка, наверное: на яхте главного церковника Путина заметили полуобнаженную девушку
Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Год создания: 1977
Скульптор: Salvador Furió
Размер: 37 на 58 см Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
Я, конечно, понимаю, что убедить кого-то утверждением о том, что все, что ни делается, то делается к лучшему, достаточно сложно. Особенно, если человек именно в этот момент переживает тяжелый стресс или затяжную болезнь. Но, признаюсь вам, друзья мои, что сам стараюсь к возникающим проблемам относиться именно так. И, кстати, не раз убеждался в том, что тот, кто придумал эту формулу восприятия жизненных невзгод, был далеко не дурак.
Можете не поверить, но по мере возрастания напряженности в ситуации, которая требует немедленного решения, но в силу сложившихся обстоятельств почему-то долго решиться не может, я начинаю тихо радоваться… Чему, спросите вы? Приближению конца этой истории и перехода к следующему этапу жизни, который, как нам всегда хочется верить, будет куда лучше предыдущего. Или хотя бы не хуже. Как частенько любил повторять наш ротный старшина в строительном батальоне, в котором мне в своё время пришлось оттрубить ровно два солдатских года, жизнь наша сродни тельняшке — за темной полосой обязательно последует полоса светлая.
Кстати, однажды, во время поездки в Гану (есть такая небольшая страна в экваториальной Африке) от далеко не глупого человека мне пришлось услышать такую философскую притчу. В древние времена местный король дружил с одним из своих советников. Причём, дружил так близко, что ни одного дипломатического приема, ни одного выезда на охоту без него себе не позволял. А советник славился тем, что едва ли не в каждой сложной ситуации постоянно говорил одно и то же: все, что ни делается, все к лучшему.
И вот в один прекрасный день, охотясь на крупного льва, король наступил на ядовитую змею, которая тут же укусила его в большой палец правой ноги. Пока другие помощники хватались за голову, не знаю, что делать, подбежавший к королю советник одним ударом острого меча отрубил ему укушенный змеёй палец!.. Да ещё и прокомментировал это в привычном для себя духе: все, что ни делается, — к лучшему.
Разгневанный король велел немедленно бросить советника в темницу. Что и было тут же исполнено.
Прошло какое-то время и король снова отправился на охоту. Причём, увлёкшись преследованием леопарда, он каким-то образом оторвался от своей свиты и неожиданно был захвачен диким племенем людоедов. Когда они уже разожгли ритуальный костёр, приготовившись отправить пленника к его праотцам, шаман племени вдруг заметил отсутствовавший у того на ноге большой палец — и решительно прервал церемонию: обычаи племени запрещали готовить трапезу из человека с физическим недостатком.
Вернувшись домой, король позвал к себе своего друга-советника, который и в этот раз повторил своё привычное изречение: все, что ни делается, — к лучшему.
- Во-первых, для тебя, мой король. Потому что, если бы я не отрубил тебе тогда палец, эти дикари довели бы свой ритуал до конца. Во-вторых, для меня. Потому что, если бы и на этой охоте я находился, как обычно, рядом с тобой, они захватили бы в плен нас обоих. Тебя, увидев отсутствие пальца, вскоре отпустили бы. А мною украсили бы свой обеденный стол…
Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.
Любите жизнь. И будьте любимы. Жизнью…
На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!