Борец Жан Беленюк стал чемпионом Европейских игр (видео)

Спорт

В завершающий соревновательный день на Европейских играх, которые проходят в столице Беларуси — Минске, копилка Украины пополнилась золотыми наградами.

Наш борец греко-римского стиля Жан Беленюк в категории до 87 кг на пути к финалу не испытал особых проблем, последовательно одолев армянина Манукяна (5:1), поляка Кулинича (9:1) и беларуса Кулиева (3:1). В решающей схватке встречался наш соотечественник встретился с Исламом Аббасовым из Азербайджана, которого уже побеждал в нынешнем году- в финале чемпионата Европы, проходившего в Бухаресте (Румыния), Жан оказался сильнее и завоевал «золото». В свою пользу Беленюк завершил противостояние и на этот раз. Обеспечив себе преимущество в первом периоде, украинец без проблем довел поединок до победы — 3:1.

Боксер Николай Буценко в категории до 56 кг встречался в решающем поединке с ирландцем Куртом Уокером. В равном поединке, который Николай завершал с рассечением, судьи единогласным решением отдали победу сопернику нашего соотечественника, а нашему соотечественнику досталось «серебро».

«Бронзу» завоевал в вольных упражнениях по спортивной гимнастике Петр Пахнюк. Наш соотечественник, набрав 14,200 баллов, уступил финну Соравуо (14,433) и британцу Реджини-Морану (14,233).

К слову, серьезной травмой завершилось выступление в многоборье для Мариоса Георгиу с Кипра. Выполняя упражнение на перекладине, гимнаст сорвался и упал с большой высоты на спину. С арены спортсмена уносили на носилках.

Таким образом, на данный момент в активе Украины 40 наград, 11 из которых — высшей пробы, благодаря чему наша сборная занимает третье общекомандное место в медальном зачете.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинский супертяжеловес в крови завоевал «золото» Европейских игр.

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