Украинский супертяжеловес в крови завоевал «золото» Европейских игр (видео)

Спорт

Украинский боксер Виктор Выхрист, выступающий в супертяжелой весовой категории (свыше 91 кг), завоевал золотую награду Европейских игр, проходящих в столице Беларуси — Минске.

На пути к финалу наш спортсмен последовательно выиграл единогласным решением судей у россиянина Ивана Верясова и серба Владана Бабича, а в полуфинале досрочно завершил поединок с хорватом Марко Милуном. В решающей схватке соперником украинца был Мурад Алиев, представляющий Францию. Примечательно, что судьи досрочно завершили поединок из-за глубокого рассечения у Виктора над левым глазом, и, подсчитав очки, четыре из пяти рефери отдали предпочтение именно нашему спортсмену.

«Эта победа — большой шаг перед Олимпийскими играми. Это был один из важнейших турниров перед Токио-2020, возможно, самый важный. Турнир прошел на высшем уровне, я впервые выступал на уровне такого масштаба. Беларусь, как Украина, на самом деле, очень хорошая страна, все приветливые. На самом деле, я себя чувствовал, как дома», — поделился своими эмоциями боксер после завоевания награды в комментарии Xsport.

Две медали различного достоинства добавили в копилку Украины наши гимнасты. Олег Верняев стал серебряным призером в многоборье, набрав 84,632 балла по итогам шести упражнений и уступив лишь россиянину Давиду Белявскому (85,465), а Диана Варинская также в многоборье с 52,766 баллами в активе после трех упражнений стала третьей, пропустив вперед россиянку Ангелину Мельникову (54,498) и француженку Лоретт Шапри (54,166).

Еще две «бронзы» в активе украинских каратистов. Красавица-львовянка Галина Мельник в категории до 68 кг не смогла пройти в полуфинале нашу соотечественницу Ирину Зарецкую, которая выступает под флагом Азербайджана, а Валерий Чеботарь (до 84 кг) из Черновцов уступил турку Угуру Актасу.

Таким образом, по итогам сегодняшнего соревновательного дня украинские спортсмены завоевали пять наград, доведя их общее количество до 37, и продолжают занимать общекомандное четвертое место в медальном рейтинге.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинцы завоевали два «золота» Европейских игр в легкой атлетике и борьбе.

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