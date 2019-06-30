Происшествия

"Зомбиапокалипсис" в Киеве: сеть взбудоражило видео с очень странной девушкой

В одном из микрорайонов Киева обнаружили девушку «зомби». Она шла по дороге в полусне, натыкаясь на припаркованные машины. Только после сигнала от водителя зомби-девушка вышла из транса, пришла в себя и жестом дала понять, что просит прощения.

Видео опубликовал городской паблик «Киев Оперативный».

В комментариях пользователи соцсетей выдвигают версии, откуда и куда направлялась странная девушка. Большинство склоняются к тому, что виной всему затянувшийся до утра выпускной. Также вполне вероятно, что киевлянку запечатлели возвращающейся из ночного клуба.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» сообщали о забавном случае в США, когда выпускники хотели сделать фото для школьного альбома, но попали на место съемок сериала «Ходячие мертвецы».

Популярность зомби-персонажей привела к тому, что американка Фелисити Кадлек вышла замуж за куклу-зомби, которую ей подарили на день рождения.

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