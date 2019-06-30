Происшествия

Полиция разыскивает двух девочек, поочередно пропавших в одном районе Одессы

Полиции Одессы объявила в розыск 15-летнюю Наталью Захарченкову, которая ушла из дома неделю назад, 23 июня, и до сих пор место ее пребывания неизвестно.

ПРИМЕТЫ ДЕВУШКИ: на вид 14−15 лет, рост 160−165 см, волосы светло-русые, среднего телосложения, глаза серые, круглое лицо, славянской внешности.

БЫЛА ОДЕТА: платье белого цвета и синие шлепки-вьетнамки.

Наталья Захарченкова

Также в регионе ищут 14-летнюю Марию Терехову. В последний раз эту девочку видели в четверг, 27 июня, врайоне Лузановки, а затем она пропала.

ПРИМЕТЫ: на вид 16 лет, рост 163 см, темные, слегка вьющиеся волосы ниже плеч, среднего телосложения.

БЫЛА ОДЕТА: бриджи серого цвета, черный топ, зеленые вьетнамки, или в черное платье.

Мария Терехова

Всех, кому известно местонахождение несовершеннолетних, просят сообщить по телефонам: (048) 779−42−88, 779 — 49−70, (096) 145−98−53 или на спецлинию 102.

Известно, что что обе девочки исчезли в одном и том же районе города — Суворовском.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что одесской полицией разыскиваются также 13-летняя воспитанница детского Центра Виктория Городецкая.

Напомним, за последние две недели это далеко не первый случай исчезновения девочек-подростков в Украине. Достаточно вспомнить трагическую историю с 11-летней Дашей Лукьяненко из поселка Ивановка Одесской области, которая пропала по дороге в школу танцев, а через несколько дней тело девочки нашли на территории соседнего домовладения.



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