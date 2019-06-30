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«Золото» каратиста Горуны стало 51-й медалью Украины на Европейских играх
В последний соревновательный день вторых Европейских игр в Минске капитан сборной Украины по каратэ Станислав Горуна (до 75 кг) завоевал золотую медаль.
В полуфинале наш спортсмен выиграл у венгра Габора Харшпатаки (3:2), а в решающем поединке — у многократного чемпиона мира азербайджанца Рафаэля Агаева (4:0).
Кстати, награда Горуны — вторая золотая медаль Украины на Европейских играх в каратэ. Ранее на высшую ступень пьедестала почета поднялась Анита Серегина. Кроме того, Анжелика Терлюга взяла «серебро», а Галина Мельник и Валерий Чеботарь — «бронзу».
Всего на спортивных площадках Минска-2019 украинские спортсмены завоевали 51 медаль — 16 золотых, 17 серебряных и 18 бронзовых. В общем зачете «желто-синие» заняли третье место, уступив только Беларуси и России.
Медальный зачет («золото» — «серебро» — «бронза», всего)
1. Россия — 44−23−42 (109)
2. Беларусь — 24−16−29 (69)
3. Украина — 16−17−18 (51)
4. Италия — 13−15−13 (41)
5. Нидерланды — 9−13−7 (29)
6. Германия — 7−6-13 (26)
7. Грузия — 6−10−14 (30)
8. Франция — 6−9-13 (28)
9. Великобритания — 6−9-8 (23)
10. Азербайджан — 5−9-13 (27)
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что борец Беленюк и боксер Хижняк стали чемпионами Европейских игр.
Фото noc-ukr.org
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