«Золото» каратиста Горуны стало 51-й медалью Украины на Европейских играх

Спорт

В последний соревновательный день вторых Европейских игр в Минске капитан сборной Украины по каратэ Станислав Горуна (до 75 кг) завоевал золотую медаль.

В полуфинале наш спортсмен выиграл у венгра Габора Харшпатаки (3:2), а в решающем поединке — у многократного чемпиона мира азербайджанца Рафаэля Агаева (4:0).

Кстати, награда Горуны — вторая золотая медаль Украины на Европейских играх в каратэ. Ранее на высшую ступень пьедестала почета поднялась Анита Серегина. Кроме того, Анжелика Терлюга взяла «серебро», а Галина Мельник и Валерий Чеботарь — «бронзу».

Всего на спортивных площадках Минска-2019 украинские спортсмены завоевали 51 медаль — 16 золотых, 17 серебряных и 18 бронзовых. В общем зачете «желто-синие» заняли третье место, уступив только Беларуси и России.

Медальный зачет («золото» — «серебро» — «бронза», всего)

1. Россия — 44−23−42 (109)

2. Беларусь — 24−16−29 (69)

3. Украина — 16−17−18 (51)

4. Италия — 13−15−13 (41)

5. Нидерланды — 9−13−7 (29)

6. Германия — 7−6-13 (26)

7. Грузия — 6−10−14 (30)

8. Франция — 6−9-13 (28)

9. Великобритания — 6−9-8 (23)

10. Азербайджан — 5−9-13 (27)

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что борец Беленюк и боксер Хижняк стали чемпионами Европейских игр.

Фото noc-ukr.org



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