Украина

Штаб ООС выступил с резким заявлением из-за сообщения СММ ОБСЕ об обстреле села под Донецком

Украинские военные Операции объединенных сил опровергли причастность к обстрелу мирного населенного пункта Александровка в Донецкой области, в результате которого была ранена пенсионерка.

При этом в миссии ОБСЕ заявили о причастности воинов ООС к провокационному обстрелу. В соответствии с отчетом наблюдателей, они увидели пострадавшую в больнице Петровского района Донецка, при этом она сама сообщила, что получила осколочные ранения у себя в доме 14 июня.

В пресс-центре Операции объединенных сил отмечают, что СММ ОБСЕ распространила информацию об обстреле Александровки украинскими военными исключительно со слов пенсионерки, при этом на место инцидента они явно не выезжали.

«Поскольку отсутствуют факты фиксации обстрела, типа вооружения, направления стрельбы и свидетельства местного населения об обстрелах необходимо сделать вывод: подразделения Объединенных сил к данному инциденту не причастны», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее террористы обвинили украинских военных к взрыву в Донецке, который произошел утром 19 июня. При єтом местные жители заявили, что снаряды прилетели не со стороны села, где накануне закрепили свои позиции украинские бойцы.

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