Взрыв в Донецке: появились новые подробности (фото, видео) 

Происшествия

В сети появились новые фото и видео последствий взрыва в Донецке, который произошел утром 19 июня. В пабликах оккупантов традиционно утверждают, что это был обстрел со стороны Вооруженных Сил Украины. Однако местные жители говорят, что снаряды прилетели не со стороны села Александровка, где накануне закрепили свои позиции украинские бойцы (в 1−2 км от микрорайона «Трудовские» — Петровский район Донецка).

«Обстреляли центр Петровки — есть дыра в крыше исполкома, задело здание районного ГАИ и детской поликлиники, которая уже около года и не работала, поселок шахты № 21, район кладбища шахты № 29, и поселок шахты Челюскинцев. Улица Магнитная, где осколки зацепили двухэтажку, и улица Козлова, где пострадали несколько частных домов подряд, находятся на поселке шахты Челюскинцев. Как раз где по пути между поселком и центром Петровки есть позиции боевиков с тяжелыми дальнобойными орудиями, из которых они палят во все стороны, прячась за грядой терриконов уже закрытых шахт или же прямо на кладбище шахты № 29. Обстрел начался в 4:00, к счастью, раненых и убитых вроде бы нет. Сильный взрыв был один. Остальные — менее мощные. К счастью, все мирные [жители] живы вроде бы, никто не пострадал», — рассказали местные жители.

Напомним, крупный пожар накануне произошел в Бахмуте на Донетчине.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, во что с приходом «русского мира» превратился Донецк, который когда-то называли городом миллиона роз.

Фото и видео из социальной сети

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